Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke der Welt und ein wichtiger Rohstoff, der vor allem in tropischen Regionen angebaut wird. Weltweit werden hauptsächlich zwei Kaffeesorten gehandelt: Arabica und Robusta. Arabica-Kaffee wird in der Regel am meisten nachgefragt und gilt bei den meisten Anbietern als Premiumsorte. Im Gegensatz zur empfindlicheren Arabica-Pflanze ist Robusta widerstandsfähiger und weniger anfällig für Krankheiten. Futures-Kontrakte bieten in der Regel ein Engagement in einer bestimmten Kaffeesorte. Der Coffee C-Kontrakt ist beispielsweise die weltweite Benchmark für Arabica-Kaffee.

Für Anleger, die in den Rohstoffmarkt investieren möchten, bieten Kaffee-ETCs eine einfache Möglichkeit, von den Preisbewegungen zu profitieren. Diese börsengehandelten Wertpapiere ermöglichen es, in Kaffee zu investieren, ohne die Frucht selbst lagern zu müssen.

In diesem Ratgeber erfährst du, wie du den besten Kaffee-ETC für deine Anlagebedürfnisse findest, warum diese Anlageform sinnvoll sein kann und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt.