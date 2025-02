Viele Anleger suchen nach einem CO2-Zertifikate-ETF, wenn sie in CO2-Zertifikate investieren wollen. Die gesetzlichen Regelungen in Deutschland lassen es jedoch nicht zu, dass ein Investmentfonds ausschließlich in einen einzelnen Rohstoff investiert. Daher gibt es zwar breit diversifizierte Rohstoff-ETFs, die in eine Vielzahl von Rohstoffen investieren, aber keine speziellen CO2-Zertifikate-ETFs. Anleger, die gezielt in CO2-Zertifikate investieren möchten, müssen daher auf CO2-Zertifikate-ETCs (Exchange Traded Commodities) zurückgreifen.