Sì, gli ETF MSCI World ex USA possono essere un'utile aggiunta o alternativa per chi vuole investire a lungo termine al di fuori degli Stati Uniti. Offrono l'accesso a mercati azionari internazionali come Giappone, Francia, Canada o Svizzera senza dipendere dal dominio dei giganti tecnologici statunitensi.

Questi ETF possono offrire performance migliori, soprattutto nei periodi in cui i mercati azionari statunitensi sono deboli o considerati sopravvalutati. Gli ETF che non hanno un orientamento verso gli Stati Uniti sono anche un'ottima aggiunta per gli investitori che già detengono molte posizioni con un peso elevato negli Stati Uniti (ad esempio attraverso singole azioni o altri fondi). La strategia consente di gestire l'allocazione regionale in modo più mirato e di distribuire ampiamente i rischi valutari. Questo rende l'ETF MSCI World ex USA un valido componente di una strategia d'investimento con una diversificazione globale sui principali paesi industrializzati, esclusi gli Stati Uniti d'America.