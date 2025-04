Sì, investire in ETF sulla Corea può avere senso, in quanto la Corea del Sud è uno dei paesi industrializzati più importanti, ha molte aziende forti in una regione promettente ed è politicamente abbastanza stabile. Tuttavia, la situazione geopolitica, ad esempio in quanto paese confinante con la Corea del Nord, rappresenta un certo rischio di investimento. Inoltre, con un ETF Corea si investe in società di un unico paese, il che significa che non si ottiene una diversificazione globale. Nella maggior parte dei casi, gli ETF Corea sono anche fortemente concentrati sul settore tecnologico, il che può presentare sia opportunità che rischi.

Nota: la Corea del Sud è classificata come mercato emergente dal fornitore di indici MSCI, mentre è classificata come paese industrializzato dal FTSE. Questo è importante se investi in un ETF World o Developed World o in un ETF Emerging Markets di questi fornitori di indici.

Se sei a conoscenza di questa caratteristica dell'ETF e se questa è in linea con la tua strategia di investimento, può avere senso acquistare un ETF Corea o un piano di risparmio per la Corea. Un ETF Corea può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.