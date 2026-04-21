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Swisscanto ETFs

Swisscanto è un marchio della Zürcher Kantonalbank (ZKB), una delle maggiori banche svizzere.
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Sito webswisscanto.com
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“Swisscanto offre ETF sostenibili in Italia.”

Markus Jordan, extraETF

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Tutto quello che devi sapere sul provider di ETF Swisscanto.

Swisscanto è un marchio della Banca Cantonale di Zurigo (ZKB), una delle maggiori banche svizzere. Gli investitori svizzeri possono investire in oro, platino, palladio o argento tramite gli ETF sui metalli preziosi di Swisscanto. Gli ETF sui metalli preziosi sono garantiti al 100% da riserve fisiche e vengono negoziati quotidianamente alla Borsa svizzera.

Inoltre, nel marzo 2025 Swisscanto ha lanciato i primi ETF azionari. In Italia Swisscanto offre ETF sostenibili.

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