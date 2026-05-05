onemarkets ETFs
Tutto quello che devi sapere sul provider di ETF onemarkets.
Informazioni su onemarkets
Secondo quanto dichiarato dal fornitore, UniCredit analizza costantemente i mercati globali per individuare opportunità di investimento innovative che facciano davvero la differenza. Con onemarkets, secondo quanto dichiara, offre una gamma unica e in continua crescita di strategie di investimento, basate sull'esperienza del Gruppo UniCredit e sul know-how dei principali gestori patrimoniali. Secondo quanto dichiarato, gli ETF onemarkets uniscono l'esperienza di mercato del Gruppo UniCredit alle competenze di gestione del portafoglio di BNP Paribas Asset Management.
Al 31 dicembre 2025, la piattaforma di fondi d’investimento di UniCredit gestiva un patrimonio di 31,5 miliardi di euro e offre un’ampia gamma di soluzioni d’investimento. Nell’aprile 2026, UniCredit ha ampliato l’offerta con i primi ETF onemarkets.
Informazioni su UniCredit
L'obiettivo aziendale di UniCredit è quello di dare alle comunità gli strumenti per progredire ("Empower Communities to Progress"). Secondo quanto dichiarato dalla banca stessa, UniCredit è una banca commerciale paneuropea leader nel settore e offre soluzioni e servizi in Italia, Germania, Austria e nell'Europa centrale e orientale. Secondo il fornitore, il gruppo serve oltre 20 milioni di clienti e persegue la visione di essere la "Bank for Europe’s Future".
Trovi ulteriori informazioni sul sito web del fornitore.
Domande frequenti sugli ETF di onemarkets
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