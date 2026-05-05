onemarkets

L'obiettivo aziendale di UniCredit è quello di dare alle comunità gli strumenti per progredire ("Empower Communities to Progress"). Secondo quanto dichiarato dalla banca stessa, UniCredit è una banca commerciale paneuropea leader nel settore e offre soluzioni e servizi in Italia, Germania, Austria e nell'Europa centrale e orientale. Secondo il fornitore, il gruppo serve oltre 20 milioni di clienti e persegue la visione di essere la "Bank for Europe’s Future".

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