CoinShares
Tutto quello che devi sapere sul fornitore di ETF CoinShares.
CoinShares è un'azienda europea specializzata in soluzioni di investimento nel settore delle criptovalute. È stata fondata nel 2014 e ha sede nel Regno Unito. L'azienda offre una vasta gamma di ETP sulle criptovalute. Questi ETP sono solitamente coperti fisicamente da criptovalute come Bitcoin o Ethereum e permettono agli investitori di investire in questi asset digitali senza possederli fisicamente.
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