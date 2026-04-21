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CoinShares è nota per i suoi ETP sulle criptovalute, che vengono scambiati su diverse borse europee.
CoinShares (Jersey) Limited

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Sito webcoinshares.com
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“CoinShares offre ETP di criptovalute con supporto fisico.”

Markus Jordan, extraETF

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Tutto quello che devi sapere sul fornitore di ETF CoinShares.

CoinShares è un'azienda europea specializzata in soluzioni di investimento nel settore delle criptovalute. È stata fondata nel 2014 e ha sede nel Regno Unito. L'azienda offre una vasta gamma di ETP sulle criptovalute. Questi ETP sono solitamente coperti fisicamente da criptovalute come Bitcoin o Ethereum e permettono agli investitori di investire in questi asset digitali senza possederli fisicamente.

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