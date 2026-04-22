21shares
Tutto quello che devi sapere sul fornitore di ETF 21shares.
21shares è un fornitore di ETP su criptovalute e criptoasset con sede in Svizzera. L'azienda è stata fondata nel 2018 ed è specializzata nell'offrire agli investitori l'accesso ad asset digitali come Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute.
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