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Test sul conto titoli di Trade Republic

  • Negozia titoli a solo 1 €
  • Offerta PAC con azioni ed ETF
  • Conto titoli gratuito

In questa recensione abbiamo analizzato e valutato il conto deposito titoli di Trade Republic. Sono state confrontate le spese, l'offerta di prodotti, il servizio e il regime fiscale.

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VERDETTO DEL TEST
Trade Republic
ECCELLENTE
Al fornitore *
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“Trade Republic è uno dei broker più economici.”

Markus Jordan, fondatore di extraETF.com

Trade Republic: rapporto sul conto titoli

Bild von extraETF Gründer Markus Jordandi
Aggiornato il 16 set 2026

In questa recensione, abbiamo analizzato, confrontato e valutato in dettaglio il conto di trading di Trade Republic. Trade Republic è uno dei broker più popolari in Italia, grazie alle basse commissioni di negoziazione, all'assenza di costi per la gestione del conto, al regime amministrato offerto agli investitori italiani e a un'ampia selezione di ETF e azioni. Ma come si posiziona questo conto nelle categorie di offerta, costi, servizio e sicurezza? Quali sono le condizioni per i piani di accumulo, il reinvestimento dei dividendi o il trasferimento del portafoglio?

La nostra recensione offre una panoramica dettagliata e mostra come l'offerta di Trade Republic si confronta con quella di altri broker. Con il nostro comparatore, puoi confrontare direttamente Trade Republic con altri broker.

Il conto titoli di Trade Republic

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ValutazioneCome testiamo

Con il conto di trading di Trade Republic è possibile negoziare un'ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, ETF, criptovalute, obbligazioni e derivati. Per la costruzione di un patrimonio a lungo termine, sono disponibili oltre 2.500 piani di accumulo ETF, con la possibilità di modificare l'importo della rata a partire da un euro. Tuttavia, non è prevista un'automatica dinamizzazione della rata. Inoltre, è disponibile un piano di accumulo azionario, che permette di investire in oltre 2.600 azioni anche con importi ridotti. I piani di accumulo possono essere eseguiti con frequenza mensile, bisettimanale o trimestrale. Le rate possono essere modificate o sospese in modo flessibile. Attualmente, purtroppo, distribuzioni e dividendi non possono essere reinvestiti automaticamente per sfruttare al meglio l'effetto dell’interesse composto.

Un aspetto interessante è la remunerazione della liquidità presente sul conto di regolamento, che attualmente offre un tasso di interesse annuo del 2,50%. Gli interessi vengono regolarmente adeguati in base all'andamento del tasso della BCE. Trade Republic è una delle poche banche a trasferire direttamente ai clienti il tasso della BCE.

Trade Republic ha ampliato in modo significativo la propria offerta per il trading di titoli. Per impostazione predefinita, gli ordini vengono eseguiti automaticamente al miglior prezzo disponibile. Ciò è reso possibile da un book ordini aggregato, che riunisce in tempo reale le quotazioni negoziabili di tutte le principali borse liquide. Indipendentemente dalle dimensioni dell'ordine, il sistema individua il prezzo di acquisto più conveniente o il miglior prezzo di vendita.

Chi desidera scegliere personalmente la sede di negoziazione può utilizzare la nuova funzione "Prezzo Diretto" per selezionare una delle 30 borse disponibili, tra cui Xetra, Euronext, NYSE e Nasdaq. Inoltre, Trade Republic mette a disposizione un book ordini globale che mostra i prezzi denaro e lettera di tutte le borse. Nell'app è possibile confrontarlo gratuitamente con i book ordini delle singole borse.

Da sapere: oltre al classico conto di trading, Trade Republic offre ora anche un conto corrente con carta di credito. Questo permette di effettuare bonifici verso conti di terzi e di pagare in tutto il mondo con la carta di debito. 

Un punto di forza è il programma di cashback (Saveback), che consente di ottenere fino all'1% di rimborso sugli acquisti effettuati con la carta, fino a un massimo di 15 euro al mese. Questo importo viene automaticamente investito in un piano di accumulo scelto dall'utente, consentendo così di incrementare il proprio patrimonio senza necessità di versamenti manuali aggiuntivi.

Offerta
Nome del depositoConto titoli Trade Republic
Titoli negoziabili
Azioni
ETF ed ETC
Fondi di investimento
Obbligazioni
Warrant
Certificati
Opzioni
Futures
Piani di risparmio
Piano di risparmio azionario
Piano di risparmio ETF 1.905
Piano di risparmio in fondi
Piano di risparmio criptovalute
Interessi sul credito2,50 %
Borse e piattaforme di trading fuori borsa
Numero di postazioni di trading31
Principali luoghi di trading
Borsa Italiana
LS Exchange
Tradegate
Xetra
Trade Republic
ECCELLENTE
All'offerta *

Costi del conto titoli di Trade Republic

Valutazione
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ValutazioneCome testiamo

Il conto titoli di Trade Republic si distingue per i bassi costi di negoziazione e per la gestione gratuita del deposito. Con l'esecuzione automatica al miglior prezzo viene addebitata esclusivamente una commissione di esecuzione pari a 1,00 euro per ogni operazione. Chi sceglie autonomamente una specifica sede di negoziazione tramite la funzione "Prezzo Diretto" paga invece 2,00 euro per operazione. Per i piani di accumulo in ETF e azioni non vengono applicate commissioni di negoziazione, consentendo agli investitori di costruire il proprio patrimonio nel lungo periodo senza costi aggiuntivi.

Non è prevista una dimensione minima per gli ordini, il che consente di investire anche con piccoli importi. Inoltre, Trade Republic offre la possibilità di acquistare frazioni di strumenti finanziari sia tramite piani di accumulo che con investimenti una tantum. Gli investitori possono così personalizzare le proprie operazioni e acquistare titoli anche per un importo fisso, ad esempio 750 euro. Questo rende il conto adatto sia ai principianti che agli investitori più esperti che desiderano un'operatività flessibile.

Anche il conto corrente e la carta di credito di Trade Republic sono gratuiti. I prelievi di contante con la carta di credito sono gratuiti a partire da un importo di 100 euro, mentre per importi inferiori viene applicata una commissione di 1 euro. L’utilizzo della carta di credito all’estero è anch’esso privo di commissioni.

Costi
Commissioni di custodia annue
Gratuito
Commissione per gli ordini nazionali
1,00 €
Dimensione minima dell'ordine0,00 €
Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
500,00 €1,00 €
1.000,00 €1,00 €
5.000,00 €1,00 €
10.000,00 €1,00 €
20.000,00 €1,00 €
50.000,00 €1,00 €
Commissione per la cancellazione gratuita Gratis
Commissione per gli ordini aggiuntivi (limite, stop buy, stop-loss, ecc.)
Elenco dei prezzi e dei serviziAl listino
Quali commissioni di borsa si applicano a un ordine?
Borsa Italiana 2,00 €
LS Exchange 1,00 €
Tradegate 2,00 €
Xetra 2,00 €

Investire in ETF: Pro e Contro - Talk con Trade Republic

In un'intervista con Trade Republic, ti spieghiamo come funzionano gli ETF e come puoi utilizzarli per aumentare il tuo patrimonio. Se vuoi sapere come funzionano gli ETF, non esitare a guardare il video.

Servizi offerti da Trade Republic

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ValutazioneCome testiamo

Il conto di trading di Trade Republic offre tutti i principali tipi di ordini e consente di operare sia tramite desktop che tramite l’app per smartphone. Per qualsiasi domanda, il servizio clienti è a vostra disposizione tramite telefono, chat e richiamata. Inoltre, Trade Republic mette a disposizione utili strumenti di analisi del portafoglio per offrire agli investitori una panoramica chiara dei propri investimenti.

L’apertura del conto avviene interamente online tramite identificazione elettronica con carta d’identità, attraverso un processo di verifica via video o foto. Attualmente, non è possibile aprire un conto cointestato o per minori. Inoltre, l’apertura di un conto per ditte individuali o società di capitali non è ancora supportata.

Da sapere: Trade Republic gestisce un registro delle azioni nominative, garantendo così la corretta registrazione e amministrazione di queste azioni per i propri clienti. Gli azionisti registrati hanno quindi il diritto di partecipare alle assemblee generali delle società emittenti.

Servizio e comfort per l'utente
Facile da gestire
Tipi di ordine
Mercato
Limite
Stop
Stop dinamico
Stop-Limit
Ordine one-cancels-other (OCO)
Disponibilità del servizio clienti
E-mail
Modulo di contatto
Chat
Servizio di richiamata
Telefono
Consulente in loco
Processo di legittimazione
Post-Ident
Video-Ident
Altro
È possibile fare trading tramite le seguenti interfacce utente?
Desktop
Tablet
Smartphone
App per iOS
App per Android
Procedure TAN disponibili
Autenticazione con
PushTAN tramite app
smsTAN o mobileTAN
Altro
Modelli di conto
Conto corrente
Prestito di titoli
Deposito secondario
Conto comune
Conti per bambini
È possibile aprire un deposito per l'azienda?
GmbH
GbR
Impresa individuale
AG
UG
Limited
KG
OHG
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Markus Jordan, fondatore di extraETF.com

„Trade Republic è uno dei broker più economici.“

Trade Republic è il primo neobroker tedesco a offrire il trading gratuito di ETF, azioni, criptovalute e derivati. Per l'esecuzione automatica al miglior prezzo viene addebitato esclusivamente un contributo spese di terzi pari a 1 euro per operazione. Anche l'offerta di piani di accumulo in ETF e azioni è particolarmente ampia e competitiva. A partire da gennaio 2025, Trade Republic offre il regime fiscale in amministrato.

Il conto titoli di Trade Republic riceve quindi la valutazione "Eccellente".

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Trade Republic - Confronto tra i conti titoli

Qui puoi confrontare il conto titoli di Trade Republic con altri fornitori.

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Trade Republic vs Scalable Capital
Offerta
Denominazione del depositoConto titoli Trade RepublicFREE
Titoli negoziabili
Azioni
ETF ed ETC
Fondi d'investimento
Obbligazioni
Warrant
Certificati
Piani di risparmio
Piano di risparmio azionario
Piano di risparmio ETF 1.905 1.620
Costi
Commissioni di custodia annue
Gratuito
Gratuito
Commissione per gli ordini nazionali
1,00 €
0,99 €
Dimensione minima dell'ordine0,00 €0,00 €
Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
500,00 €1,00 €0,99 €
1.000,00 €1,00 €0,99 €
5.000,00 €1,00 €0,99 €
10.000,00 €1,00 €0,99 €
Servizio e comfort per l'utente
Facile da gestire
È possibile effettuare trading tramite le seguenti interfacce utente?
Desktop
App per iOS
App per Android
Modelli di account
Deposito secondario
Conto comune
Conti per bambini
Valutazione

Fonte: extraETF

Offerta dei PAC con gli ETF di Trade Republic

Trade Republic offre un'ampia gamma di piani di accumulo ETF, coprendo diverse classi di investimento. Gli investitori possono scegliere tra un'ampia selezione di ETF e adattare i propri investimenti in modo flessibile in base agli obiettivi finanziari individuali. Particolarmente interessante è l'esecuzione gratuita dei piani di accumulo, che rende la costruzione del patrimonio a lungo termine efficiente e conveniente.

La tabella seguente fornisce una panoramica della distribuzione dell’offerta di piani di accumulo ETF di Trade Republic tra le diverse classi di investimento.

Classe di assetNumero di ETF per il piano di risparmioNumero di ETF promozionali per il piano di risparmio
Azioni
 1.136 1.136
Obbligazioni
 505 505
Materie prime
 142 142
Mercato monetario
 5 5
Derivati sul credito
 63 63
Valute
 10 10
Concetti portafoglio
 16 16
Immobiliari
 28 28

Confronto tra tutti i fornitori

Leggi il nostro confronto tra conti titoli. Scopri quali sono i fornitori di conti titoli che raccomandiamo.

Al confronto con il deposito

Informazioni su Trade Republic

Trade Republic si è evoluta da una FinTech specializzata nel trading di azioni ed ETF a un fornitore di servizi finanziari completi. Grazie alla sua intuitiva app mobile, gli investitori privati possono gestire le proprie finanze in modo flessibile.

Dal 2024, Trade Republic offre anche un conto corrente completo con un tasso di interesse competitivo. L’offerta è arricchita da una carta di credito (Debit Card) con un programma di cashback, che permette di investire automaticamente fino all’1% delle spese effettuate con la carta in un piano di accumulo a scelta – un modo intelligente per far crescere continuamente il proprio portafoglio.

L'azienda è in forte crescita e conta ormai oltre 8 milioni di clienti, con un patrimonio gestito superiore ai 100 miliardi di euro.

Con una valutazione attuale di oltre 5 miliardi di euro e un fatturato annuo stimato di 250 milioni di euro, Trade Republic è oggi uno dei broker più grandi d’Europa.

Cos'è un conto titoli?

Vuoi sapere come funziona un conto titoli? Puoi trovare tutte le informazioni sui conti titoli nella nostra area di conoscenza.

Come funzionano i conti titoli

Come aprire un conto Trade Republic

Ti mostriamo come puoi aprire un conto deposito titoli con Trade Republic.

1

Aprire un conto titoli: Per prima cosa devi seguire la procedura di apertura del conto Trade Republic. Inserisci i tuoi dati personali.

2

Conoscenza dei titoli: Quando apri un conto titoli, devi dichiarare la tua esperienza nel trading di titoli. I principianti non possono negoziare determinati titoli.

3

Legittimazione: ora devi legittimarti presso Trade Republic. Questo funziona tramite Video-Ident o Post-Ident.

4

Deposito di denaro: Una volta aperto un conto Trade Republic, riceverai le tue coordinate bancarie. Ora puoi trasferire denaro sul tuo conto di regolamento.

5

Trading di titoli: non appena il tuo denaro è stato accreditato sul tuo conto di compensazione Trade Republic, puoi iniziare a fare trading di titoli (azioni, ETF & Co.).

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Domande frequenti sul conto titoli di Trade Republic

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