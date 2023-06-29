Test sul conto titoli di Trade Republic

Con il conto di trading di Trade Republic è possibile negoziare un'ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, ETF, criptovalute, obbligazioni e derivati. Per la costruzione di un patrimonio a lungo termine, sono disponibili oltre 2.500 piani di accumulo ETF, con la possibilità di modificare l'importo della rata a partire da un euro. Tuttavia, non è prevista un'automatica dinamizzazione della rata. Inoltre, è disponibile un piano di accumulo azionario, che permette di investire in oltre 2.600 azioni anche con importi ridotti. I piani di accumulo possono essere eseguiti con frequenza mensile, bisettimanale o trimestrale. Le rate possono essere modificate o sospese in modo flessibile. Attualmente, purtroppo, distribuzioni e dividendi non possono essere reinvestiti automaticamente per sfruttare al meglio l'effetto dell’interesse composto.

Un aspetto interessante è la remunerazione della liquidità presente sul conto di regolamento, che attualmente offre un tasso di interesse annuo del 2,50%. Gli interessi vengono regolarmente adeguati in base all'andamento del tasso della BCE. Trade Republic è una delle poche banche a trasferire direttamente ai clienti il tasso della BCE.

Trade Republic ha ampliato in modo significativo la propria offerta per il trading di titoli. Per impostazione predefinita, gli ordini vengono eseguiti automaticamente al miglior prezzo disponibile. Ciò è reso possibile da un book ordini aggregato, che riunisce in tempo reale le quotazioni negoziabili di tutte le principali borse liquide. Indipendentemente dalle dimensioni dell'ordine, il sistema individua il prezzo di acquisto più conveniente o il miglior prezzo di vendita.

Chi desidera scegliere personalmente la sede di negoziazione può utilizzare la nuova funzione "Prezzo Diretto" per selezionare una delle 30 borse disponibili, tra cui Xetra, Euronext, NYSE e Nasdaq. Inoltre, Trade Republic mette a disposizione un book ordini globale che mostra i prezzi denaro e lettera di tutte le borse. Nell'app è possibile confrontarlo gratuitamente con i book ordini delle singole borse.

Da sapere: oltre al classico conto di trading, Trade Republic offre ora anche un conto corrente con carta di credito. Questo permette di effettuare bonifici verso conti di terzi e di pagare in tutto il mondo con la carta di debito.

Un punto di forza è il programma di cashback (Saveback), che consente di ottenere fino all'1% di rimborso sugli acquisti effettuati con la carta, fino a un massimo di 15 euro al mese. Questo importo viene automaticamente investito in un piano di accumulo scelto dall'utente, consentendo così di incrementare il proprio patrimonio senza necessità di versamenti manuali aggiuntivi.