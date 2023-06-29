Test sul conto titoli di Trade Republic

Trade Republic: rapporto sul conto titoli
In questa recensione, abbiamo analizzato, confrontato e valutato in dettaglio il conto di trading di Trade Republic. Trade Republic è uno dei broker più popolari in Italia, grazie alle basse commissioni di negoziazione, all'assenza di costi per la gestione del conto, al regime amministrato offerto agli investitori italiani e a un'ampia selezione di ETF e azioni. Ma come si posiziona questo conto nelle categorie di offerta, costi, servizio e sicurezza? Quali sono le condizioni per i piani di accumulo, il reinvestimento dei dividendi o il trasferimento del portafoglio?
La nostra recensione offre una panoramica dettagliata e mostra come l'offerta di Trade Republic si confronta con quella di altri broker. Con il nostro comparatore, puoi confrontare direttamente Trade Republic con altri broker.
Il conto titoli di Trade Republic
Con il conto di trading di Trade Republic è possibile negoziare un'ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, ETF, criptovalute, obbligazioni e derivati. Per la costruzione di un patrimonio a lungo termine, sono disponibili oltre 2.500 piani di accumulo ETF, con la possibilità di modificare l'importo della rata a partire da un euro. Tuttavia, non è prevista un'automatica dinamizzazione della rata. Inoltre, è disponibile un piano di accumulo azionario, che permette di investire in oltre 2.600 azioni anche con importi ridotti. I piani di accumulo possono essere eseguiti con frequenza mensile, bisettimanale o trimestrale. Le rate possono essere modificate o sospese in modo flessibile. Attualmente, purtroppo, distribuzioni e dividendi non possono essere reinvestiti automaticamente per sfruttare al meglio l'effetto dell’interesse composto.
Un aspetto interessante è la remunerazione della liquidità presente sul conto di regolamento, che attualmente offre un tasso di interesse annuo del 2,50%. Gli interessi vengono regolarmente adeguati in base all'andamento del tasso della BCE. Trade Republic è una delle poche banche a trasferire direttamente ai clienti il tasso della BCE.
Trade Republic ha ampliato in modo significativo la propria offerta per il trading di titoli. Per impostazione predefinita, gli ordini vengono eseguiti automaticamente al miglior prezzo disponibile. Ciò è reso possibile da un book ordini aggregato, che riunisce in tempo reale le quotazioni negoziabili di tutte le principali borse liquide. Indipendentemente dalle dimensioni dell'ordine, il sistema individua il prezzo di acquisto più conveniente o il miglior prezzo di vendita.
Chi desidera scegliere personalmente la sede di negoziazione può utilizzare la nuova funzione "Prezzo Diretto" per selezionare una delle 30 borse disponibili, tra cui Xetra, Euronext, NYSE e Nasdaq. Inoltre, Trade Republic mette a disposizione un book ordini globale che mostra i prezzi denaro e lettera di tutte le borse. Nell'app è possibile confrontarlo gratuitamente con i book ordini delle singole borse.
Da sapere: oltre al classico conto di trading, Trade Republic offre ora anche un conto corrente con carta di credito. Questo permette di effettuare bonifici verso conti di terzi e di pagare in tutto il mondo con la carta di debito.
Un punto di forza è il programma di cashback (Saveback), che consente di ottenere fino all'1% di rimborso sugli acquisti effettuati con la carta, fino a un massimo di 15 euro al mese. Questo importo viene automaticamente investito in un piano di accumulo scelto dall'utente, consentendo così di incrementare il proprio patrimonio senza necessità di versamenti manuali aggiuntivi.
|Offerta
|Nome del deposito
|Conto titoli Trade Republic
|Titoli negoziabili
|Piani di risparmio
|Piano di risparmio azionario
|Piano di risparmio ETF
|1.905
|Piano di risparmio in fondi
|Piano di risparmio criptovalute
|Interessi sul credito
|2,50 %
|Borse e piattaforme di trading fuori borsa
|Numero di postazioni di trading
|31
|Principali luoghi di trading
|Borsa Italiana
|LS Exchange
|Tradegate
|Xetra
Costi del conto titoli di Trade Republic
Il conto titoli di Trade Republic si distingue per i bassi costi di negoziazione e per la gestione gratuita del deposito. Con l'esecuzione automatica al miglior prezzo viene addebitata esclusivamente una commissione di esecuzione pari a 1,00 euro per ogni operazione. Chi sceglie autonomamente una specifica sede di negoziazione tramite la funzione "Prezzo Diretto" paga invece 2,00 euro per operazione. Per i piani di accumulo in ETF e azioni non vengono applicate commissioni di negoziazione, consentendo agli investitori di costruire il proprio patrimonio nel lungo periodo senza costi aggiuntivi.
Non è prevista una dimensione minima per gli ordini, il che consente di investire anche con piccoli importi. Inoltre, Trade Republic offre la possibilità di acquistare frazioni di strumenti finanziari sia tramite piani di accumulo che con investimenti una tantum. Gli investitori possono così personalizzare le proprie operazioni e acquistare titoli anche per un importo fisso, ad esempio 750 euro. Questo rende il conto adatto sia ai principianti che agli investitori più esperti che desiderano un'operatività flessibile.
Anche il conto corrente e la carta di credito di Trade Republic sono gratuiti. I prelievi di contante con la carta di credito sono gratuiti a partire da un importo di 100 euro, mentre per importi inferiori viene applicata una commissione di 1 euro. L’utilizzo della carta di credito all’estero è anch’esso privo di commissioni.
|Costi
|Commissioni di custodia annue
Gratuito
|Commissione per gli ordini nazionali
1,00 €
|Dimensione minima dell'ordine
|0,00 €
|Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
|500,00 €
|1,00 €
|1.000,00 €
|1,00 €
|5.000,00 €
|1,00 €
|10.000,00 €
|1,00 €
|20.000,00 €
|1,00 €
|50.000,00 €
|1,00 €
|Commissione per la cancellazione gratuita
|Gratis
|Commissione per gli ordini aggiuntivi (limite, stop buy, stop-loss, ecc.)
|—
|Elenco dei prezzi e dei servizi
|Al listino
|Quali commissioni di borsa si applicano a un ordine?
|Borsa Italiana
|2,00 €
|LS Exchange
|1,00 €
|Tradegate
|2,00 €
|Xetra
|2,00 €
Investire in ETF: Pro e Contro - Talk con Trade Republic
In un'intervista con Trade Republic, ti spieghiamo come funzionano gli ETF e come puoi utilizzarli per aumentare il tuo patrimonio. Se vuoi sapere come funzionano gli ETF, non esitare a guardare il video.
Servizi offerti da Trade Republic
Il conto di trading di Trade Republic offre tutti i principali tipi di ordini e consente di operare sia tramite desktop che tramite l’app per smartphone. Per qualsiasi domanda, il servizio clienti è a vostra disposizione tramite telefono, chat e richiamata. Inoltre, Trade Republic mette a disposizione utili strumenti di analisi del portafoglio per offrire agli investitori una panoramica chiara dei propri investimenti.
L’apertura del conto avviene interamente online tramite identificazione elettronica con carta d’identità, attraverso un processo di verifica via video o foto. Attualmente, non è possibile aprire un conto cointestato o per minori. Inoltre, l’apertura di un conto per ditte individuali o società di capitali non è ancora supportata.
Da sapere: Trade Republic gestisce un registro delle azioni nominative, garantendo così la corretta registrazione e amministrazione di queste azioni per i propri clienti. Gli azionisti registrati hanno quindi il diritto di partecipare alle assemblee generali delle società emittenti.
|Servizio e comfort per l'utente
|Facile da gestire
|Tipi di ordine
|Mercato
|Limite
|Stop
|Stop dinamico
|Stop-Limit
|Ordine one-cancels-other (OCO)
|Disponibilità del servizio clienti
|Modulo di contatto
|Chat
|Servizio di richiamata
|Telefono
|Consulente in loco
|Processo di legittimazione
|Post-Ident
|Video-Ident
|Altro
|—
|È possibile fare trading tramite le seguenti interfacce utente?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App per iOS
|App per Android
|Procedure TAN disponibili
|Autenticazione con
|PushTAN tramite app
|smsTAN o mobileTAN
|Altro
|—
|Modelli di conto
|Conto corrente
|Prestito di titoli
|Deposito secondario
|Conto comune
|Conti per bambini
|È possibile aprire un deposito per l'azienda?
|GmbH
|GbR
|Impresa individuale
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
„Trade Republic è uno dei broker più economici.“
Trade Republic è il primo neobroker tedesco a offrire il trading gratuito di ETF, azioni, criptovalute e derivati. Per l'esecuzione automatica al miglior prezzo viene addebitato esclusivamente un contributo spese di terzi pari a 1 euro per operazione. Anche l'offerta di piani di accumulo in ETF e azioni è particolarmente ampia e competitiva. A partire da gennaio 2025, Trade Republic offre il regime fiscale in amministrato.
Il conto titoli di Trade Republic riceve quindi la valutazione "Eccellente".
Trade Republic - Confronto tra i conti titoli
Qui puoi confrontare il conto titoli di Trade Republic con altri fornitori.
|Offerta
|Denominazione del deposito
|Conto titoli Trade Republic
|FREE
|Titoli negoziabili
|Piani di risparmio
|Piano di risparmio azionario
|—
|—
|Piano di risparmio ETF
|1.905
|1.620
|Costi
|Commissioni di custodia annue
Gratuito
Gratuito
|Commissione per gli ordini nazionali
1,00 €
0,99 €
|Dimensione minima dell'ordine
|0,00 €
|0,00 €
|Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
|500,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|Servizio e comfort per l'utente
|Facile da gestire
|È possibile effettuare trading tramite le seguenti interfacce utente?
|Desktop
|App per iOS
|App per Android
|Modelli di account
|Deposito secondario
|Conto comune
|Conti per bambini
|Valutazione
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Fonte: extraETF
Offerta dei PAC con gli ETF di Trade Republic
Trade Republic offre un'ampia gamma di piani di accumulo ETF, coprendo diverse classi di investimento. Gli investitori possono scegliere tra un'ampia selezione di ETF e adattare i propri investimenti in modo flessibile in base agli obiettivi finanziari individuali. Particolarmente interessante è l'esecuzione gratuita dei piani di accumulo, che rende la costruzione del patrimonio a lungo termine efficiente e conveniente.
La tabella seguente fornisce una panoramica della distribuzione dell’offerta di piani di accumulo ETF di Trade Republic tra le diverse classi di investimento.
Confronto tra tutti i fornitori
Leggi il nostro confronto tra conti titoli. Scopri quali sono i fornitori di conti titoli che raccomandiamo.
Informazioni su Trade Republic
Trade Republic si è evoluta da una FinTech specializzata nel trading di azioni ed ETF a un fornitore di servizi finanziari completi. Grazie alla sua intuitiva app mobile, gli investitori privati possono gestire le proprie finanze in modo flessibile.
Dal 2024, Trade Republic offre anche un conto corrente completo con un tasso di interesse competitivo. L’offerta è arricchita da una carta di credito (Debit Card) con un programma di cashback, che permette di investire automaticamente fino all’1% delle spese effettuate con la carta in un piano di accumulo a scelta – un modo intelligente per far crescere continuamente il proprio portafoglio.
L'azienda è in forte crescita e conta ormai oltre 8 milioni di clienti, con un patrimonio gestito superiore ai 100 miliardi di euro.
Con una valutazione attuale di oltre 5 miliardi di euro e un fatturato annuo stimato di 250 milioni di euro, Trade Republic è oggi uno dei broker più grandi d’Europa.
Cos'è un conto titoli?
Vuoi sapere come funziona un conto titoli? Puoi trovare tutte le informazioni sui conti titoli nella nostra area di conoscenza.
Come aprire un conto Trade Republic
Ti mostriamo come puoi aprire un conto deposito titoli con Trade Republic.
Aprire un conto titoli: Per prima cosa devi seguire la procedura di apertura del conto Trade Republic. Inserisci i tuoi dati personali.
Conoscenza dei titoli: Quando apri un conto titoli, devi dichiarare la tua esperienza nel trading di titoli. I principianti non possono negoziare determinati titoli.
Legittimazione: ora devi legittimarti presso Trade Republic. Questo funziona tramite Video-Ident o Post-Ident.
Deposito di denaro: Una volta aperto un conto Trade Republic, riceverai le tue coordinate bancarie. Ora puoi trasferire denaro sul tuo conto di regolamento.
Trading di titoli: non appena il tuo denaro è stato accreditato sul tuo conto di compensazione Trade Republic, puoi iniziare a fare trading di titoli (azioni, ETF & Co.).
Apri subito un conto Trade Republic
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Domande frequenti sul conto titoli di Trade Republic
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