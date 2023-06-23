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Test sul conto titoli di Scalable Capital

  • Negozia titoli per soli 0,99 euro
  • PAC con azioni ed ETF
  • Nessuna commissione sul conto titoli

In questa recensione abbiamo analizzato e valutato il conto deposito titoli di Scalable Capital. Sono state confrontate le spese, l'offerta di prodotti, il servizio e il regime fiscale.

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VERDETTO DEL TEST
Scalable Capital
ECCELLENTE
Al fornitore *
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“Offerta vasta e interessante con numerosi vantaggi per i clienti.”

Markus Jordan, fondatore di extraETF.com

Scalable Capital: rapporto sul conto titoli

Bild von extraETF Gründer Markus Jordandi
Aggiornato il 1 set 2026

In questa recensione, abbiamo esaminato, confrontato e valutato il conto deposito titoli di Scalable Capital. Scopri la valutazione del conto titoli di Scalable Capital nelle categorie di offerta, costi, servizio e regime fiscale. I risultati parziali di queste categorie contribuiscono alla valutazione complessiva. Utilizzando il nostro comparatore, puoi confrontare l'offerta di Scalable Capital con quella di altri broker.

Il conto titoli di Scalable Capital

Valutazione
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ValutazioneCome testiamo

Con il conto titoli di Scalable Capital, hai la possibilità di negoziare ETF, azioni e fondi. Per accumulare il tuo patrimonio, ti vengono offerti oltre 2.500 piani di accumulo in ETF. Le negoziazioni avvengono sulle borse Xetra, Gettex e EIX. Scalable Capital lancia la European Investor Exchange (EIX), la borsa più recente in Europa, progettata specificamente per soddisfare le esigenze degli investitori privati. La EIX è gestita in collaborazione con la Borsa di Hannover, il cui ente responsabile è la BÖAG Börsen AG. Scalable Capital offre un conto corrente con un tasso d'interesse del 2,60% annuo e accredito mensile degli interessi su depositi di importo illimitato.

Offerta
Nome del depositoFREE
Titoli negoziabili
Azioni
ETF ed ETC
Fondi di investimento
Obbligazioni
Warrant
Certificati
Opzioni
Futures
Piani di risparmio
Piano di risparmio azionario
Piano di risparmio ETF 1.617
Piano di risparmio in fondi
Piano di risparmio criptovalute
Interessi sul credito2,60 %
Borse e piattaforme di trading fuori borsa
Numero di postazioni di trading3
Principali luoghi di trading
Borsa Italiana
Scalable Capital
ECCELLENTE
All'offerta *

Costi del conto titoli di Scalable Capital

Valutazione
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ValutazioneCome testiamo

Su Scalable Capital, puoi scegliere tra due modelli di conto deposito titoli. Il modello "Free Broker" è completamente gratuito, ma ogni transazione di titoli comporta una commissione di 0,99 euro. Nello specifico, anche la vendita degli ETF PRIME (iShares, Invesco e Xtrackers) nel Broker Scalable Free prevede una commissione di 0,99 euro, come qualsiasi altra transazione. Tuttavia, questa commissione non viene applicata agli ETF PRIME. Inoltre, l'acquisto degli ETF PRIME è gratuito in tutti i modelli di prezzo.

Il modello "Prime+ Broker" ha un costo mensile di 4,99 euro ed è possibile disdire il contratto mensilmente. Con il modello Prime+, tutte le transazioni in titoli con un volume minimo di ordini di 250 euro e tutti i piani di accumulo in ETF e azioni con un tasso di risparmio di almeno un euro vengono eseguiti gratuitamente.

Costi
Commissioni di custodia annue
Gratuito
Commissione per gli ordini nazionali
0,99 €
Dimensione minima dell'ordine0,00 €
Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
500,00 €0,99 €
1.000,00 €0,99 €
5.000,00 €0,99 €
10.000,00 €0,99 €
20.000,00 €0,99 €
50.000,00 €0,99 €
Commissione per la cancellazione gratuita Gratuito
Commissione per gli ordini aggiuntivi (limite, stop buy, stop-loss, ecc.)
Elenco dei prezzi e dei serviziAl listino
Quali commissioni di borsa si applicano a un ordine?
Borsa Italiana

Servizi offerti da Scalable Capital

Valutazione
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ValutazioneCome testiamo

Il conto titoli di Scalable Capital fornisce una varietà di opzioni di ordine, tra cui ordini a limite, stop o stop-limit. Puoi effettuare il trading comodamente dal tuo computer o utilizzando l'applicazione user-friendly per smartphone. Il servizio clienti di Scalable Capital è disponibile sette giorni su sette e puoi contattarli via e-mail o tramite live chat per qualsiasi domanda. Tuttavia, è importante notare che Scalable Capital non supporta l'apertura di conti per bambini, conti congiunti o conti aziendali.

Servizio e comfort per l'utente
Facile da gestire
Tipi di ordine
Mercato
Limite
Stop
Stop dinamico
Stop-Limit
Ordine one-cancels-other (OCO)
Disponibilità del servizio clienti
E-mail
Modulo di contatto
Chat
Servizio di richiamata
Telefono
Consulente in loco
Processo di legittimazione
Post-Ident
Video-Ident
AltroIdentificazione online (NFC con documento d'identità): processo di apertura 100% digitale.
È possibile fare trading tramite le seguenti interfacce utente?
Desktop
Tablet
Smartphone
App per iOS
App per Android
Procedure TAN disponibili
Autenticazione con
PushTAN tramite app
smsTAN o mobileTAN
Altro
Modelli di conto
Conto corrente
Prestito di titoli
Deposito secondario
Conto comune
Conti per bambini
È possibile aprire un deposito per l'azienda?
GmbH
GbR
Impresa individuale
AG
UG
Limited
KG
OHG
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Markus Jordan, fondatore di extraETF.com

„Offerta vasta e interessante con numerosi vantaggi per i clienti.“

Scalable Capital si distingue per la sua ampia gamma di conti titoli, offrendo molteplici vantaggi ai suoi clienti. I costi delle transazioni in titoli sono molto convenienti rispetto ad altri broker, consentendo agli investitori di ottimizzare i loro rendimenti. Inoltre, l'offerta comprende piani di risparmio gratuiti sia per gli ETF che per le azioni, consentendo agli investitori di pianificare e accumulare il proprio patrimonio in modo efficiente. 

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Scalable Capital - Confronto tra i conti titoli

Qui puoi confrontare il conto titoli di Scalable Capital con altri fornitori.

Seleziona un fornitore per il confronto
Scalable Capital vs Trade Republic
Offerta
Denominazione del depositoFREEConto titoli Trade Republic
Titoli negoziabili
Azioni
ETF ed ETC
Fondi d'investimento
Obbligazioni
Warrant
Certificati
Piani di risparmio
Piano di risparmio azionario
Piano di risparmio ETF 1.617 1.901
Costi
Commissioni di custodia annue
Gratuito
Gratuito
Commissione per gli ordini nazionali
0,99 €
1,00 €
Dimensione minima dell'ordine0,00 €0,00 €
Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
500,00 €0,99 €1,00 €
1.000,00 €0,99 €1,00 €
5.000,00 €0,99 €1,00 €
10.000,00 €0,99 €1,00 €
Servizio e comfort per l'utente
Facile da gestire
È possibile effettuare trading tramite le seguenti interfacce utente?
Desktop
App per iOS
App per Android
Modelli di account
Deposito secondario
Conto comune
Conti per bambini
Valutazione

Fonte: extraETF, Data: 30 giu 2023

Offerta dei PAC con gli ETF di Scalable Capital

Scalable Capital ti offre anche la possibilità di investire in piani di accumulo in ETF. Puoi selezionare tra un'ampia gamma di ETF disponibili. La tabella ti mostrerà come l'offerta di piani di accumulo in ETF di Scalable Capital sia distribuita tra le diverse classi di attività.

Classe di assetNumero di ETF per il piano di risparmioNumero di ETF promozionali per il piano di risparmio
Azioni
 1.047 1.047
Obbligazioni
 474 474
Materie prime
 36 36
Mercato monetario
 9 9
Concetti portafoglio
 14 14
Immobiliari
 25 25
Criptovalute
 12 12

Confronto tra tutti i fornitori

Leggi il nostro confronto tra conti titoli. Scopri quali sono i fornitori di conti titoli che raccomandiamo.

Al confronto tra i conti titoli

Informazioni su Scalable Capital

Scalable Capital è una rinomata società fintech che offre una piattaforma di investimento e trading per investitori privati. Grazie a Scalable Capital, gli investitori privati possono effettuare operazioni con azioni, ETF, derivati e fondi a commissioni ridotte. Fondata nel 2014 e con sede a Monaco, Scalable Capital ha ricevuto un finanziamento totale di 260 milioni di euro attraverso diversi round di investimento. Tra i suoi investitori vi sono importanti nomi come Blackrock, Tencent, HV Capital e Tengelmann Ventures.

Cos'è un conto titoli?

Vuoi sapere come funziona un conto titoli? Puoi trovare tutte le informazioni sui conti titoli nella nostra area di conoscenza.

Come funziona il conto titoli?

Come aprire un conto Scalable Capital

Ti mostriamo come aprire un conto deposito titoli con Scalable Capital.

1

Aprire un conto titoli: Per prima cosa devi seguire la procedura di apertura del conto Scalable Capital. Inserisci i tuoi dati personali.

2

Conoscenza dei titoli: Quando apri un conto titoli, devi dichiarare la tua esperienza nel trading di titoli. I principianti non possono negoziare determinati titoli.

3

Legittimazione: ora devi legittimarti a Scalable Capital. Questo avviene tramite Video-Ident o Post-Ident.

4

Deposito di denaro: Una volta aperto un conto Scalable Capital, riceverai le tue coordinate bancarie. Ora puoi trasferire il denaro sul tuo conto titoli.

5

Trading di titoli: non appena il tuo denaro è stato accreditato sul tuo conto di compensazione Scalable Capital, puoi iniziare a fare trading di titoli (azioni, ETF & Co.).

Apri subito un conto Scalable Capital

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Domande frequenti sul conto titoli Scalable Capital

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