Test sul conto titoli di Scalable Capital

Su Scalable Capital, puoi scegliere tra due modelli di conto deposito titoli. Il modello "Free Broker" è completamente gratuito, ma ogni transazione di titoli comporta una commissione di 0,99 euro. Nello specifico, anche la vendita degli ETF PRIME (iShares, Invesco e Xtrackers) nel Broker Scalable Free prevede una commissione di 0,99 euro, come qualsiasi altra transazione. Tuttavia, questa commissione non viene applicata agli ETF PRIME. Inoltre, l'acquisto degli ETF PRIME è gratuito in tutti i modelli di prezzo.

Il modello "Prime+ Broker" ha un costo mensile di 4,99 euro ed è possibile disdire il contratto mensilmente. Con il modello Prime+, tutte le transazioni in titoli con un volume minimo di ordini di 250 euro e tutti i piani di accumulo in ETF e azioni con un tasso di risparmio di almeno un euro vengono eseguiti gratuitamente.