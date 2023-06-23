Test sul conto titoli di Scalable Capital

Scalable Capital: rapporto sul conto titoli
In questa recensione, abbiamo esaminato, confrontato e valutato il conto deposito titoli di Scalable Capital. Scopri la valutazione del conto titoli di Scalable Capital nelle categorie di offerta, costi, servizio e regime fiscale. I risultati parziali di queste categorie contribuiscono alla valutazione complessiva. Utilizzando il nostro comparatore, puoi confrontare l'offerta di Scalable Capital con quella di altri broker.
Il conto titoli di Scalable Capital
Con il conto titoli di Scalable Capital, hai la possibilità di negoziare ETF, azioni e fondi. Per accumulare il tuo patrimonio, ti vengono offerti oltre 2.500 piani di accumulo in ETF. Le negoziazioni avvengono sulle borse Xetra, Gettex e EIX. Scalable Capital lancia la European Investor Exchange (EIX), la borsa più recente in Europa, progettata specificamente per soddisfare le esigenze degli investitori privati. La EIX è gestita in collaborazione con la Borsa di Hannover, il cui ente responsabile è la BÖAG Börsen AG. Scalable Capital offre un conto corrente con un tasso d'interesse del 2,60% annuo e accredito mensile degli interessi su depositi di importo illimitato.
|Offerta
|Nome del deposito
|FREE
|Titoli negoziabili
|Piani di risparmio
|Piano di risparmio azionario
|Piano di risparmio ETF
|1.617
|Piano di risparmio in fondi
|Piano di risparmio criptovalute
|Interessi sul credito
|2,60 %
|Borse e piattaforme di trading fuori borsa
|Numero di postazioni di trading
|3
|Principali luoghi di trading
|Borsa Italiana
Costi del conto titoli di Scalable Capital
Su Scalable Capital, puoi scegliere tra due modelli di conto deposito titoli. Il modello "Free Broker" è completamente gratuito, ma ogni transazione di titoli comporta una commissione di 0,99 euro. Nello specifico, anche la vendita degli ETF PRIME (iShares, Invesco e Xtrackers) nel Broker Scalable Free prevede una commissione di 0,99 euro, come qualsiasi altra transazione. Tuttavia, questa commissione non viene applicata agli ETF PRIME. Inoltre, l'acquisto degli ETF PRIME è gratuito in tutti i modelli di prezzo.
Il modello "Prime+ Broker" ha un costo mensile di 4,99 euro ed è possibile disdire il contratto mensilmente. Con il modello Prime+, tutte le transazioni in titoli con un volume minimo di ordini di 250 euro e tutti i piani di accumulo in ETF e azioni con un tasso di risparmio di almeno un euro vengono eseguiti gratuitamente.
|Costi
|Commissioni di custodia annue
Gratuito
|Commissione per gli ordini nazionali
0,99 €
|Dimensione minima dell'ordine
|0,00 €
|Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
|500,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|0,99 €
|20.000,00 €
|0,99 €
|50.000,00 €
|0,99 €
|Commissione per la cancellazione gratuita
|Gratuito
|Commissione per gli ordini aggiuntivi (limite, stop buy, stop-loss, ecc.)
|—
|Elenco dei prezzi e dei servizi
|Al listino
|Quali commissioni di borsa si applicano a un ordine?
|Borsa Italiana
|—
Servizi offerti da Scalable Capital
Il conto titoli di Scalable Capital fornisce una varietà di opzioni di ordine, tra cui ordini a limite, stop o stop-limit. Puoi effettuare il trading comodamente dal tuo computer o utilizzando l'applicazione user-friendly per smartphone. Il servizio clienti di Scalable Capital è disponibile sette giorni su sette e puoi contattarli via e-mail o tramite live chat per qualsiasi domanda. Tuttavia, è importante notare che Scalable Capital non supporta l'apertura di conti per bambini, conti congiunti o conti aziendali.
|Servizio e comfort per l'utente
|Facile da gestire
|Tipi di ordine
|Mercato
|Limite
|Stop
|Stop dinamico
|Stop-Limit
|Ordine one-cancels-other (OCO)
|Disponibilità del servizio clienti
|Modulo di contatto
|Chat
|Servizio di richiamata
|Telefono
|Consulente in loco
|Processo di legittimazione
|Post-Ident
|Video-Ident
|Altro
|Identificazione online (NFC con documento d'identità): processo di apertura 100% digitale.
|È possibile fare trading tramite le seguenti interfacce utente?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App per iOS
|App per Android
|Procedure TAN disponibili
|Autenticazione con
|PushTAN tramite app
|smsTAN o mobileTAN
|Altro
|—
|Modelli di conto
|Conto corrente
|Prestito di titoli
|Deposito secondario
|Conto comune
|Conti per bambini
|È possibile aprire un deposito per l'azienda?
|GmbH
|GbR
|Impresa individuale
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
„Offerta vasta e interessante con numerosi vantaggi per i clienti.“
Scalable Capital si distingue per la sua ampia gamma di conti titoli, offrendo molteplici vantaggi ai suoi clienti. I costi delle transazioni in titoli sono molto convenienti rispetto ad altri broker, consentendo agli investitori di ottimizzare i loro rendimenti. Inoltre, l'offerta comprende piani di risparmio gratuiti sia per gli ETF che per le azioni, consentendo agli investitori di pianificare e accumulare il proprio patrimonio in modo efficiente.
Scalable Capital - Confronto tra i conti titoli
Qui puoi confrontare il conto titoli di Scalable Capital con altri fornitori.
|Offerta
|Denominazione del deposito
|FREE
|Conto titoli Trade Republic
|Titoli negoziabili
|Piani di risparmio
|Piano di risparmio azionario
|—
|—
|Piano di risparmio ETF
|1.617
|1.901
|Costi
|Commissioni di custodia annue
Gratuito
Gratuito
|Commissione per gli ordini nazionali
0,99 €
1,00 €
|Dimensione minima dell'ordine
|0,00 €
|0,00 €
|Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
|500,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|1.000,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|5.000,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|10.000,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|Servizio e comfort per l'utente
|Facile da gestire
|È possibile effettuare trading tramite le seguenti interfacce utente?
|Desktop
|App per iOS
|App per Android
|Modelli di account
|Deposito secondario
|Conto comune
|Conti per bambini
|Valutazione
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Fonte: extraETF, Data: 30 giu 2023
Offerta dei PAC con gli ETF di Scalable Capital
Scalable Capital ti offre anche la possibilità di investire in piani di accumulo in ETF. Puoi selezionare tra un'ampia gamma di ETF disponibili. La tabella ti mostrerà come l'offerta di piani di accumulo in ETF di Scalable Capital sia distribuita tra le diverse classi di attività.
Confronto tra tutti i fornitori
Leggi il nostro confronto tra conti titoli. Scopri quali sono i fornitori di conti titoli che raccomandiamo.
Informazioni su Scalable Capital
Scalable Capital è una rinomata società fintech che offre una piattaforma di investimento e trading per investitori privati. Grazie a Scalable Capital, gli investitori privati possono effettuare operazioni con azioni, ETF, derivati e fondi a commissioni ridotte. Fondata nel 2014 e con sede a Monaco, Scalable Capital ha ricevuto un finanziamento totale di 260 milioni di euro attraverso diversi round di investimento. Tra i suoi investitori vi sono importanti nomi come Blackrock, Tencent, HV Capital e Tengelmann Ventures.
Cos'è un conto titoli?
Vuoi sapere come funziona un conto titoli? Puoi trovare tutte le informazioni sui conti titoli nella nostra area di conoscenza.
Come aprire un conto Scalable Capital
Ti mostriamo come aprire un conto deposito titoli con Scalable Capital.
Aprire un conto titoli: Per prima cosa devi seguire la procedura di apertura del conto Scalable Capital. Inserisci i tuoi dati personali.
Conoscenza dei titoli: Quando apri un conto titoli, devi dichiarare la tua esperienza nel trading di titoli. I principianti non possono negoziare determinati titoli.
Legittimazione: ora devi legittimarti a Scalable Capital. Questo avviene tramite Video-Ident o Post-Ident.
Deposito di denaro: Una volta aperto un conto Scalable Capital, riceverai le tue coordinate bancarie. Ora puoi trasferire il denaro sul tuo conto titoli.
Trading di titoli: non appena il tuo denaro è stato accreditato sul tuo conto di compensazione Scalable Capital, puoi iniziare a fare trading di titoli (azioni, ETF & Co.).
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Domande frequenti sul conto titoli Scalable Capital
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