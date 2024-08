Il rendimento del dividendo

Non esiste una risposta univoca a ciò che costituisce un buon dividend yield. Non è tanto l'importo del dividend yield a essere determinante, quanto piuttosto la capacità dell'azienda di pagarlo e aumentarlo in modo sostenibile. Il rendimento da dividendo dipende anche da diversi fattori, come il settore in cui opera l'azienda, lo sviluppo del business o la situazione generale del mercato. In generale, più alto è il rendimento da dividendo, più interessante appare un'azione.