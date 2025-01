Le PEA de Trade Republic

Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) : est un dispositif d’épargne réglementé en France, conçu pour encourager les particuliers à investir dans des actions d’entreprises européennes tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux. Il permet d’acquérir et de gérer un portefeuille d'actions et d'autres produits financiers éligibles (OPCVM, ETF, etc.) tout en profitant d'une exonération d'impôt sur les gains (plus-values, dividendes, etc.), sous réserve de respecter les plafonds de versement et les conditions d’éligibilité.