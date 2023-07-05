extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Pays

Évaluation du compte-titres de Trade Republic

  • Des frais de courtage fixés à 1€ par ordre
  • Une offre de plans d'investissement en ETF et en actions
  • Aucun frais de garde

Dans ce compte rendu, nous avons analysé et évalué le compte-titres Trade Republic. Nous avons détaillé ses coûts, son offre de produits et son service.

Ouvrir un compte-titres Trade Republic
MEILLEURE NOTE
Trade Republic
EXCELLENT
Vers le fournisseur *
Bild von extraETF Gründer Markus Jordan

“Trade Republic fait partie des fournisseurs les moins chers de notre comparatif”

Markus Jordan, fondateur d'extraETF.com

Notre évaluation du compte-titres Trade Republic

Bild von extraETF Gründer Markus Jordanpar
Mis à jour le 16 sept. 2026

Dans cette évaluation, nous avons analysé, comparé et évalué le compte-titres de Trade Republic. Découvrez comment le compte-titres de Trade Republic a été noté sur son offre, ses frais et ses services. La somme des résultats de ces trois rubriques donnent son évaluation finale. Grâce à notre calcul comparatif, vous pouvez comparer l'offre de Trade Republic à celle d'autres fournisseurs.

L'offre du compte-titres de Trade Republic

Évaluation
1
2
3
4
5
ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Avec le compte-titres Trade Republic, il est non seulement possible de négocier des ETF mais aussi des actions et des produits dérivés. Des plans d'investissement en ETF et en actions sont également proposés pour la constitution d'un patrimoine. Le trading de titres a été considérablement élargi : par défaut, les ordres sont automatiquement exécutés au meilleur prix disponible. Les investisseurs qui souhaitent choisir eux-mêmes la place boursière peuvent utiliser la nouvelle fonction de cotation directe afin de sélectionner l’une des 30 places de marché disponibles (dont Xetra, Euronext, le NYSE et le Nasdaq). Il est également possible de négocier directement des cryptomonnaies.
 Chez Trade Republic, les soldes de compte sont rémunérés à hauteur de 2,50%.

Offre
Nom du compte-titresCompte-titres
Titres négociables
Actions
ETF et ETC
Fonds d'investissement
Obligations
Warrants
Certificats
Options
Futures
Placements financiers
Plan d'investissement en actions
Plan d'investissement en ETF 1 695
PEA
PEA-PME
PEA Jeunes
Plan d'investissement en fonds de placement
Plan d'investissement en cryptomonnaies
Intérêts créditeurs2,50 %
Lieux de négociation en bourse et hors bourse
Nombre de places boursières31
Principales places boursières
Euronext Paris
LS Exchange
Tradegate
Xetra
Trade Republic
EXCELLENT
Voir l'offre*

Les frais de dépôt Trade Republic

Évaluation
1
2
3
4
5
ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Pour les ordres exécutés automatiquement au meilleur prix, seuls des frais de traitement de 1,00 € par transaction sont facturés. Les investisseurs qui choisissent eux-mêmes une place boursière spécifique via la fonction de cotation directe paient 2,00 € par transaction. La gestion du compte-titres est gratuite et la taille de l'ordre n'a pas de montant minimum. De plus, les titres peuvent être négociés pour un certain montant, par exemple 750€. Ainsi, votre compte-titre peut être composé de manière très personnalisée, même avec des petits montants d'investissement.

Frais
Droits de garde p.a.
Gratuit
Frais pour des ordres nationaux
1,00 €
Montant minimal de l'ordre0,00 €
Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
500,00 €1,00 €
1 000,00 €1,00 €
5 000,00 €1,00 €
10 000,00 €1,00 €
20 000,00 €1,00 €
50 000,00 €1,00 €
Frais d'annulation, de non-exécution, de modification d'un ordre Gratuit
Frais pour les compléments d'ordres (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Liste des prix et servicesVoir la documentation
Quels frais liés à la place boursière sont à prévoir pour un ordre ?
Euronext Paris 2,00 €
LS Exchange 1,00€
Tradegate 2,00 €
Xetra 2,00 €

Le service du compte-titres de Trade Republic

Évaluation
1
2
3
4
5
ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Le compte-titres Trade Republic propose tous les principaux types d'ordres. Le négoce est possible aussi bien sur ordinateur que via leur application mobile. Si vous avez des questions, le service client de Trade Republic se tient à votre disposition par téléphone, via le service de rappel et par chat. Trade Republic propose également des outils utiles pour l'analyse des comptes-titres. Il n'est en revanche pas possible d'ouvrir des comptes-titres pour enfants, des comptes communs ou des comptes entreprise.

Service et Simplicité d'utilisation
Facile à déclarer
Types d'ordre
Ordre au marché
Ordre à cours limité
Ordre stop
Ordre stop suiveur
Ordre stop-limit
Ordre OCO (l'un annule l'autre)
Accessibilité du service client
Mail
Formulaire de contact
Chat
Service de rappel
Téléphone
Conseiller
Processus d'identification
Identification par courrier
Identification vidéo
Autres
Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
Ordinateur
Tablette
Smartphone
App IOS
App Android
Envoi d'un code PIN
Face-ID / Touch-ID / Empreinte digitale
Notification d'un PIN via l'App
PIN via SMS ou PIN via mobile
Autres
Types de comptes
Compte courant
Prêt de titres
Compte-titres secondaire
Compte-titres joint
Compte-titres pour mineur
Bild von extraETF Gründer Markus Jordan
Markus Jordan, fondateur d'extraETF.com

„Trade Republic fait partie des fournisseurs les moins chers de notre comparatif“

En tant que premier néocourtier allemand, Trade Republic propose le trading sans commission d’ETF, d’actions, de cryptomonnaies et de produits dérivés. Seuls des frais de tiers forfaitaires de 1 € par transaction sont facturés lors de l’exécution automatique au meilleur prix. L’offre de plans d’investissement programmés en ETF et en actions est également particulièrement attractive.

Le compte-titres Trade Republic obtient la note globale „Excellent“.

Ouvrez un compte-titres Trade Republic dès maintenant !

Comparaison du compte-titres Trade Republic

Ici, vous pouvez comparer le compte-titres Trade Republic avec d'autres fournisseurs.

SÉLECTIONNEZ UN FOURNISSEUR À COMPARER
Trade Republic vs Scalable Capital
Offre
Nom du compte-titresCompte-titresFREE Broker
Valeurs négociables
Actions
ETF et ETC
Fonds d'investissement
Obligations
Warrants
Certificats
Plan d'investissement
Plan d'investissement en actions
Plan d'investissement en ETF 1 695 1 744
Frais
Droits de garde p.a.
Gratuit
Gratuit
Frais pour des ordres nationaux
1,00 €
0,99 €
Montant minimal de l'ordre0,00 €0,00 €
Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
500,00 €1,00 €0,99 €
1 000,00 €1,00 €0,99 €
5 000,00 €1,00 €0,99 €
10 000,00 €1,00 €0,99 €
Service et Simplicité d'utilisation
Facile à déclarer
Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
Ordinateur
App IOS
App Android
Types de comptes
Compte-titres secondaire
Compte-titres joint
Compte-titres pour mineur
Évaluation

Source : extraETF.

L'offre de plan d'investissement en ETF Trade Republic

Trade Republic propose aussi des plans d'investissement en ETF. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'ETF. Le tableau ci-dessous démontre comment l'offre de plans d'investissement en ETF de Trade Republic se répartit entre les classes d'actifs.

Classe d'actifsNombre d'ETF éligibles au plan d'investissementNombre d'ETF en actions éligibles au plan d'investissement
Actions
 1 006 1 006
Obligations
 436 436
Matières premières
 138 138
Marché monétaire
 5 5
Dérivés de crédit
 63 63
Devises
 10 10
Portefeuille
 10 10
Immobilier
 27 27

La comparaison des comptes-titres entre fournisseurs

Jettez un œil à notre comparatif des comptes-titres et découvrez les fournisseurs de comptes-titres que nous recommandons.

Comparer les comptes-titres

L'offre PEA de Trade Republic

Depuis janvier 2025, Trade Republic révolutionne l’épargne en France avec le lancement du tout premier Plan d’Épargne en Actions (PEA) sans frais, permettant aux investisseurs de placer jusqu’à 150 000 euros dans un cadre fiscal optimisé, avec exonération des plus-values après cinq ans de détention. Ce produit, combiné à une plateforme intuitive et une large sélection d’actions et d’ETF, offre une solution idéale pour les épargnants souhaitant constituer un patrimoine à long terme. En s’imposant comme l’un des acteurs les plus compétitifs du marché, Trade Republic répond aux besoins des jeunes investisseurs français tout en redéfinissant les standards de l’épargne et de l’investissement.

À propos de Trade Republic

Trade Republic est une société de courtage en ligne basée en Allemagne, spécialisée dans le négoce d'actions et d'ETF. Fondée en 2015, elle propose une plateforme de trading qui permet aux investisseurs privés de gérer leurs finances via une application mobile. L'entreprise se positionne comme un courtier à bas prix, offrant des frais de transaction compétitifs et une expérience utilisateur moderne et convivial. Trade Republic permet aux utilisateurs d'investir dans des actions, des ETF (Exchange Traded Funds), des fonds indiciels, des fonds communs de placement, ainsi que des certificats. L'application offre également des informations en temps réel sur les marchés financiers et permet aux utilisateurs de suivre leurs portefeuilles et de passer des ordres de manière transparente.

Trade Republic est réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) en Allemagne, et les actifs des clients sont détenus en leur nom auprès d'une banque partenaire.

Comment ouvrir un compte Trade Republic ?

Voici comment ouvrir un compte chez Trade Republic.

1

Ouvrir un compte-titres : Tout d'abord, vous devez passer par le processus d'ouverture de compte-titres de Trade Republic en saisissant vos données personnelles.

2

Votre niveau de connaissances en bourse : Dans le cadre de l'ouverture du compte-titres, vous devez indiquer votre niveau d'expérience en matière de transactions de titres. Les débutants n'ont pas le droit de négocier certains titres.

3

Contrôle d'identité: vous devez maintenant contrôler votre identité auprès de Trade Republic, par vidéo-identification.

4

Déposez votre l'argent : Lorsque l'ouverture du compte-titres chez Trade Republic est terminée, vous recevrez vos coordonnées bancaires. Vous pouvez maintenant transférer de l'argent sur votre compte de compensation.

5

Négocier des titres : dès que votre argent est sur votre compte de compensation Trade Republic, vous pouvez commencer à négocier des titres (actions, ETF & Co.).

Ouvrir un compte-titres Trade Republic

L'offre du compte-titres de Trade Republic vous a convaincu ? Commencez dès maintenant à construire votre patrimoine.

Ouvrir un compte-titres Trade Republic

Questions fréquentes sur le compte-titres de Trade Republic

Partager l'article

Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.

Sommaire :