Évaluation du compte-titres de Trade Republic

Trade Republic est une société de courtage en ligne basée en Allemagne, spécialisée dans le négoce d'actions et d'ETF. Fondée en 2015, elle propose une plateforme de trading qui permet aux investisseurs privés de gérer leurs finances via une application mobile. L'entreprise se positionne comme un courtier à bas prix, offrant des frais de transaction compétitifs et une expérience utilisateur moderne et convivial. Trade Republic permet aux utilisateurs d'investir dans des actions, des ETF (Exchange Traded Funds), des fonds indiciels, des fonds communs de placement, ainsi que des certificats. L'application offre également des informations en temps réel sur les marchés financiers et permet aux utilisateurs de suivre leurs portefeuilles et de passer des ordres de manière transparente.

Trade Republic est réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) en Allemagne, et les actifs des clients sont détenus en leur nom auprès d'une banque partenaire.