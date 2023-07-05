Évaluation du compte-titres de Trade Republic

Notre évaluation du compte-titres Trade Republic
Dans cette évaluation, nous avons analysé, comparé et évalué le compte-titres de Trade Republic. Découvrez comment le compte-titres de Trade Republic a été noté sur son offre, ses frais et ses services. La somme des résultats de ces trois rubriques donnent son évaluation finale. Grâce à notre calcul comparatif, vous pouvez comparer l'offre de Trade Republic à celle d'autres fournisseurs.
L'offre du compte-titres de Trade Republic
Avec le compte-titres Trade Republic, il est non seulement possible de négocier des ETF mais aussi des actions et des produits dérivés. Des plans d'investissement en ETF et en actions sont également proposés pour la constitution d'un patrimoine. Le trading de titres a été considérablement élargi : par défaut, les ordres sont automatiquement exécutés au meilleur prix disponible. Les investisseurs qui souhaitent choisir eux-mêmes la place boursière peuvent utiliser la nouvelle fonction de cotation directe afin de sélectionner l’une des 30 places de marché disponibles (dont Xetra, Euronext, le NYSE et le Nasdaq). Il est également possible de négocier directement des cryptomonnaies.
Chez Trade Republic, les soldes de compte sont rémunérés à hauteur de 2,50%.
|Offre
|Nom du compte-titres
|Compte-titres
|Titres négociables
|Placements financiers
|Plan d'investissement en actions
|Plan d'investissement en ETF
|1 695
|PEA
|PEA-PME
|PEA Jeunes
|Plan d'investissement en fonds de placement
|Plan d'investissement en cryptomonnaies
|Intérêts créditeurs
|2,50 %
|Lieux de négociation en bourse et hors bourse
|Nombre de places boursières
|31
|Principales places boursières
|Euronext Paris
|LS Exchange
|Tradegate
|Xetra
Les frais de dépôt Trade Republic
Pour les ordres exécutés automatiquement au meilleur prix, seuls des frais de traitement de 1,00 € par transaction sont facturés. Les investisseurs qui choisissent eux-mêmes une place boursière spécifique via la fonction de cotation directe paient 2,00 € par transaction. La gestion du compte-titres est gratuite et la taille de l'ordre n'a pas de montant minimum. De plus, les titres peuvent être négociés pour un certain montant, par exemple 750€. Ainsi, votre compte-titre peut être composé de manière très personnalisée, même avec des petits montants d'investissement.
|Frais
|Droits de garde p.a.
Gratuit
|Frais pour des ordres nationaux
1,00 €
|Montant minimal de l'ordre
|0,00 €
|Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
|500,00 €
|1,00 €
|1 000,00 €
|1,00 €
|5 000,00 €
|1,00 €
|10 000,00 €
|1,00 €
|20 000,00 €
|1,00 €
|50 000,00 €
|1,00 €
|Frais d'annulation, de non-exécution, de modification d'un ordre
|Gratuit
|Frais pour les compléments d'ordres (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
|—
|Liste des prix et services
|Voir la documentation
|Quels frais liés à la place boursière sont à prévoir pour un ordre ?
|Euronext Paris
|2,00 €
|LS Exchange
|1,00€
|Tradegate
|2,00 €
|Xetra
|2,00 €
Le service du compte-titres de Trade Republic
Le compte-titres Trade Republic propose tous les principaux types d'ordres. Le négoce est possible aussi bien sur ordinateur que via leur application mobile. Si vous avez des questions, le service client de Trade Republic se tient à votre disposition par téléphone, via le service de rappel et par chat. Trade Republic propose également des outils utiles pour l'analyse des comptes-titres. Il n'est en revanche pas possible d'ouvrir des comptes-titres pour enfants, des comptes communs ou des comptes entreprise.
|Service et Simplicité d'utilisation
|Facile à déclarer
|Types d'ordre
|Ordre au marché
|Ordre à cours limité
|Ordre stop
|Ordre stop suiveur
|Ordre stop-limit
|Ordre OCO (l'un annule l'autre)
|Accessibilité du service client
|Formulaire de contact
|Chat
|Service de rappel
|Téléphone
|Conseiller
|Processus d'identification
|Identification par courrier
|Identification vidéo
|Autres
|—
|Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
|Ordinateur
|Tablette
|Smartphone
|App IOS
|App Android
|Envoi d'un code PIN
|Face-ID / Touch-ID / Empreinte digitale
|Notification d'un PIN via l'App
|PIN via SMS ou PIN via mobile
|Autres
|—
|Types de comptes
|Compte courant
|Prêt de titres
|Compte-titres secondaire
|Compte-titres joint
|Compte-titres pour mineur
„Trade Republic fait partie des fournisseurs les moins chers de notre comparatif“
En tant que premier néocourtier allemand, Trade Republic propose le trading sans commission d’ETF, d’actions, de cryptomonnaies et de produits dérivés. Seuls des frais de tiers forfaitaires de 1 € par transaction sont facturés lors de l’exécution automatique au meilleur prix. L’offre de plans d’investissement programmés en ETF et en actions est également particulièrement attractive.
Le compte-titres Trade Republic obtient la note globale „Excellent“.
Comparaison du compte-titres Trade Republic
Ici, vous pouvez comparer le compte-titres Trade Republic avec d'autres fournisseurs.
|Offre
|Nom du compte-titres
|Compte-titres
|FREE Broker
|Valeurs négociables
|Plan d'investissement
|Plan d'investissement en actions
|—
|—
|Plan d'investissement en ETF
|1 695
|1 744
|Frais
|Droits de garde p.a.
Gratuit
Gratuit
|Frais pour des ordres nationaux
1,00 €
0,99 €
|Montant minimal de l'ordre
|0,00 €
|0,00 €
|Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
|500,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|1 000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|5 000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|10 000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|Service et Simplicité d'utilisation
|Facile à déclarer
|Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
|Ordinateur
|App IOS
|App Android
|Types de comptes
|Compte-titres secondaire
|Compte-titres joint
|Compte-titres pour mineur
|Évaluation
EXCELLENT
BIEN
Source : extraETF.
L'offre de plan d'investissement en ETF Trade Republic
Trade Republic propose aussi des plans d'investissement en ETF. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'ETF. Le tableau ci-dessous démontre comment l'offre de plans d'investissement en ETF de Trade Republic se répartit entre les classes d'actifs.
La comparaison des comptes-titres entre fournisseurs
Jettez un œil à notre comparatif des comptes-titres et découvrez les fournisseurs de comptes-titres que nous recommandons.
L'offre PEA de Trade Republic
Depuis janvier 2025, Trade Republic révolutionne l’épargne en France avec le lancement du tout premier Plan d’Épargne en Actions (PEA) sans frais, permettant aux investisseurs de placer jusqu’à 150 000 euros dans un cadre fiscal optimisé, avec exonération des plus-values après cinq ans de détention. Ce produit, combiné à une plateforme intuitive et une large sélection d’actions et d’ETF, offre une solution idéale pour les épargnants souhaitant constituer un patrimoine à long terme. En s’imposant comme l’un des acteurs les plus compétitifs du marché, Trade Republic répond aux besoins des jeunes investisseurs français tout en redéfinissant les standards de l’épargne et de l’investissement.
À propos de Trade Republic
Trade Republic est une société de courtage en ligne basée en Allemagne, spécialisée dans le négoce d'actions et d'ETF. Fondée en 2015, elle propose une plateforme de trading qui permet aux investisseurs privés de gérer leurs finances via une application mobile. L'entreprise se positionne comme un courtier à bas prix, offrant des frais de transaction compétitifs et une expérience utilisateur moderne et convivial. Trade Republic permet aux utilisateurs d'investir dans des actions, des ETF (Exchange Traded Funds), des fonds indiciels, des fonds communs de placement, ainsi que des certificats. L'application offre également des informations en temps réel sur les marchés financiers et permet aux utilisateurs de suivre leurs portefeuilles et de passer des ordres de manière transparente.
Trade Republic est réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) en Allemagne, et les actifs des clients sont détenus en leur nom auprès d'une banque partenaire.
Comment ouvrir un compte Trade Republic ?
Voici comment ouvrir un compte chez Trade Republic.
Ouvrir un compte-titres : Tout d'abord, vous devez passer par le processus d'ouverture de compte-titres de Trade Republic en saisissant vos données personnelles.
Votre niveau de connaissances en bourse : Dans le cadre de l'ouverture du compte-titres, vous devez indiquer votre niveau d'expérience en matière de transactions de titres. Les débutants n'ont pas le droit de négocier certains titres.
Contrôle d'identité: vous devez maintenant contrôler votre identité auprès de Trade Republic, par vidéo-identification.
Déposez votre l'argent : Lorsque l'ouverture du compte-titres chez Trade Republic est terminée, vous recevrez vos coordonnées bancaires. Vous pouvez maintenant transférer de l'argent sur votre compte de compensation.
Négocier des titres : dès que votre argent est sur votre compte de compensation Trade Republic, vous pouvez commencer à négocier des titres (actions, ETF & Co.).
Ouvrir un compte-titres Trade Republic
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Questions fréquentes sur le compte-titres de Trade Republic
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