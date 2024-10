Gérer efficacement le désinvestissement de son portefeuille ETF

Compléter sa retraite avec son épargne semble en fait très simple. Il suffit d'investir le capital de la manière la plus rentable possible, d'en retirer régulièrement une partie, de préférence via un plan de retrait ETF, et de profiter d'une retraite paisible. Si l'on utilise un plan de retrait spécialement pour augmenter son revenu ou sa retraite, la question se pose de savoir quel montant peut être retiré pour que le revenu supplémentaire soit suffisant jusqu'à la fin de la vie. Les risques suivants sont à prendre en compte : le risque de faillite, le risque de renoncer à la consommation et le risque d'un faible rendement.