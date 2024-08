Base de données : se concentre sur les mouvements de prix et les volumes de transactions. L'analyse technique utilise les données historiques du marché pour identifier les modèles et les tendances qui peuvent donner des indications sur les futurs mouvements de prix.

Objectif : prédire les futurs mouvements de prix en se basant sur les modèles de graphiques, les indicateurs techniques et les volumes de transactions. L'analyse technique des ETF et autres placements part du principe que toutes les informations connues sont déjà incluses dans le prix et que les prix se déplacent selon des tendances.

Application : Souvent utilisée par les investisseurs à court et moyen terme qui visent le timing et les mouvements de prix pour prendre des décisions de trading.

Méthodes : utiliser des graphiques et des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le RSI, le MACD et les bandes de Bollinger pour générer des signaux d'achat ou de vente.

Base de données : se base sur l'évaluation des facteurs économiques et financiers qui influencent la valeur réelle d'une entreprise ou d'un instrument financier. Il s'agit notamment des rapports financiers, des tendances sectorielles, des nouvelles économiques et d'autres indicateurs macroéconomiques.

Objectif : déterminer la valeur intrinsèque d'une entreprise ou d'un actif. L'analyse fondamentale tente de déterminer si un titre est surévalué ou sous-évalué par rapport à son prix actuel sur le marché.

Application : Préféré par les investisseurs à long terme, y compris les investisseurs value, qui souhaitent investir sur la base des données fondamentales de l'entreprise. L'objectif est d'acheter des entreprises de qualité à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.

Méthodes: Analyse des chiffres clés financiers tels que le ratio cours/bénéfice (PER), le rendement des capitaux propres, le rendement des dividendes ainsi que l'évaluation de la qualité du management, des avantages concurrentiels et du potentiel du marché.