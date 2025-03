ETF Photonique

ASML est un fournisseur leader de systèmes de lithographie pour l'industrie des semi-conducteurs et joue un rôle clé dans la fabrication de micro-puces. Corning est connue pour ses technologies innovantes de verre et de céramique, utilisées dans de nombreuses applications optiques. Olympus Corp. est une entreprise leader dans le domaine des technologies optiques et numériques de précision et propose des solutions pour la technologie médicale, la science et l'industrie. Ces entreprises sont des acteurs clés dans le secteur de la photonique et contribuent largement au développement des technologies de la lumière.