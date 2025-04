Les ETF multi-actifs offrent un moyen simple d'atteindre une large diversification et de minimiser ainsi le risque dans le portefeuille. En combinant différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations et les matières premières, les investisseurs peuvent profiter des différentes phases du marché et réduire le risque de perte. Cette diversification permet d'utiliser la corrélation entre les classes d'actifs et donc de répartir davantage le risque.

Les fournisseurs d'ETF proposent différents ETF multi-actifs qui se distinguent par leur part d'actions et sont généralement reconnaissables à leur nom, par exemple "Growth", "Balanced" ou "Conservative". Ces différentes stratégies permettent à l'investisseur de réagir de manière flexible à sa capacité de risque personnelle et de choisir une stratégie d'investissement correspondante.

Les ETF multi-actifs sont donc particulièrement intéressants pour les investisseurs qui ne veulent pas s'occuper eux-mêmes de la composition d'un portefeuille d'ETF. Ils conviennent également pour l'investissement des enfants ou dans le cadre de la constitution d'un patrimoine avec un plan d'investissement. Grâce à leur gestion automatisée et professionnelle, les ETF multi-actifs offrent une possibilité pratique et efficace de se constituer un patrimoine à long terme et de manière structurée.