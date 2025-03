Alphabet est connu pour sa position de leader dans les domaines de la recherche en ligne et de la publicité numérique. Walt Disney profite de ses marques fortes et de son vaste contenu dans le secteur du divertissement. Nike domine le marché des vêtements de sport grâce à sa marque forte et ses produits innovants. Starbucks est leader parmi les chaînes de cafés et est connu pour la fidélisation de sa clientèle. Anheuser-Busch InBev est un leader mondial de la brasserie avec des marques fortes et des réseaux de distribution étendus.