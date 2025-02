Novo Nordisk est une entreprise leader dans les soins du diabète et fabrique de l'insuline et d'autres médicaments qui sont vendus dans le monde entier. Elle est aussi devenue particulièrement connue pour ses seringues amaigrissantes. Thermo Fisher Scientific propose une large gamme de produits et de services pour la recherche scientifique et le diagnostic, ce qui en fait un acteur important de la biotechnologie et de la technologie médicale. UnitedHealth est l'une des plus grandes entreprises de services de santé aux États-Unis et offre une large gamme de services d'assurance et de santé. Ces entreprises jouent un rôle central dans le secteur de la santé et contribuent au développement et à l'innovation dans ce secteur.