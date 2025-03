Les ETF Égalité des genres contiennent des actions d'entreprises de secteurs très divers et leur impact sur les bénéfices des entreprises est controversé. Dans l'ensemble, on investit dans des entreprises qui s'engagent activement pour l'égalité des genres et qui sont censées avoir un impact positif sur la culture d'entreprise et la société. Compte tenu des critères de durabilité ESG, les entreprises issues d'un tel ETF peuvent probablement marquer des points particuliers dans le domaine de la gouvernance.

La stratégie de ces ETF repose sur l'hypothèse que les entreprises avec une grande diversité de diversité sont souvent plus innovantes et plus prospères. En outre, elles contribuent à la promotion des femmes dans les postes de direction et soutiennent ainsi à long terme la politique d'égalité.

La diversification au sein de l'ETF réduit le risque de défaillance des entreprises individuelles.