ETF Alimentation et boissons

Dans le secteur de l'alimentation et des boissons, il existe de nombreuses entreprises qui jouent un rôle de premier plan grâce à leurs produits innovants et à leurs marques fortes, mais aussi pour satisfaire les différents souhaits et goûts des consommateurs. Ces entreprises contribuent de manière significative au développement, à la production et à la distribution d'aliments et de boissons de pointe. Les entreprises les plus connues dans le secteur de l'alimentation et des boissons sont Nestlé, Danone et Diageo.