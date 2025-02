ETF Logistique e-commerce

Amazon est l'un des plus grands commerçants en ligne au monde et est particulièrement efficace et rapide dans l'envoi de ses marchandises. L'entreprise domine le marché américain et européen. JD Logistics est un fournisseur leader de solutions de chaîne d'approvisionnement en Chine et offre des services logistiques complets pour le commerce électronique. L'entreprise est connue pour ses solutions de stockage et de livraison efficaces qui permettent de livrer les produits rapidement et de manière fiable aux clients. En revanche, l'entreprise sud-coréenne Coupang gère l'une des plates-formes de commerce électronique les plus importantes et à la croissance la plus rapide en Asie.