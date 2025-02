ETF E-commerce

Amazon est l'un des plus grands détaillants en ligne au monde et offre une large gamme de produits et de services comme Prime et AWS. L'entreprise domine le marché américain et européen. MercadoLibre est le leader de l'e-commerce en Amérique latine. L'entreprise gère une plate-forme pour le commerce en ligne et propose en outre des solutions de paiement et de logistique. Alibaba est un géant chinois de l'e-commerce. L'entreprise gère des plateformes telles que Taobao et Tmall, mais est également active dans le domaine du cloud computing.