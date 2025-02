ETF Biens de consommation

Procter & Gamble est une entreprise leader dans le monde entier qui propose une large gamme de produits ménagers et de soins personnels. Coca Cola est connu dans le monde entier pour ses boissons et joue un rôle clé dans le secteur des boissons. Unilever propose une grande variété de produits, dont des produits alimentaires, des produits de soins personnels et des produits d'entretien, et est très présent dans de nombreux foyers du monde entier. Ces entreprises sont souvent des éléments clés des ETF de biens de consommation et contribuent à la stabilité et à la performance de ces fonds indiciels négociés en bourse.