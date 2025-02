Le groupe français de produits de luxe LVMH, comprend de nombreuses marques célèbres comme Louis Vuitton, Moët & Chandon et Hennessy. LVMH est donc l'une des entreprises les plus importantes de l'industrie du luxe. L'entreprise américaine Apple est l'une des plus importantes entreprises technologiques, connue pour ses produits et marques innovants, comme l'iPhone ou le MacBook. Avec sa forte identité de marque et sa base de clients fidèles, Apple appartient également au secteur du luxe et fait généralement partie intégrante de nombreux ETF Marques fortes. En revanche, la chaîne de restauration rapide McDonald's, connue dans le monde entier, est connue comme une marque forte et pour sa présence mondiale dans des lieux centraux.