Les ETF Économie bleue peuvent être utiles car ils permettent aux investisseurs d'investir dans l'utilisation durable des mers et des océans. Ils peuvent ainsi profiter des efforts mondiaux croissants pour protéger et préserver les océans et les ressources marines.

Les ETF Économie bleue investissent dans des actions d'entreprises qui se distinguent de manière particulièrement positive dans les domaines de la protection des côtes, de l'éco-tourisme, de l'énergie et des ressources (éoliennes offshore, biotechnologie marine, énergie des vagues et des marées), de la pêche et des fruits de mer, de la réduction de la pollution (recyclage, gestion des déchets, services environnementaux) et du transport maritime.

En se diversifiant dans différentes entreprises et technologies au sein de ces secteurs, les ETF Économie bleue réduisent le risque associé aux investissements individuels.