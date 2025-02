ETF Scandinavie

L'indice MSCI Nordic est l'un des principaux indices de la région économique scandinave. Il comprend un large éventail d'entreprises des pays nordiques et offre une bonne diversification à travers différents secteurs. Au total, l'indice MSCI Nordic comprend environ 80 entreprises qui sont représentatives de la performance économique de la région. L'indice comprend par exemple des entreprises comme Novo Nordisk, Atlas Copco et Equinor.

Novo Nordisk, dont le siège est au Danemark, est le leader mondial dans le domaine du diabète et est connu pour ses produits innovants à base d'insuline. La société suédoise Atlas Copco propose des solutions industrielles telles que des compresseurs et des outils qui améliorent l'efficacité et la productivité dans différents secteurs. Equinor, anciennement Statoil, est une entreprise énergétique norvégienne qui s'est établie comme l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz offshore et qui investit fortement dans les énergies renouvelables.