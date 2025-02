L'indice Nasdaq 100 est l'un des indices boursiers les plus connus au monde et représente la performance des plus grandes entreprises cotées à la bourse américaine NASDAQ. L'indice comprend 100 entreprises de secteurs importants tels que le matériel et les logiciels, les télécommunications, le commerce de détail et la biotechnologie, à l'exclusion des valeurs financières. En raison de la forte proportion de valeurs technologiques, le Nasdaq 100 est souvent utilisé comme indice de référence pour les indices technologiques.

Parmi les plus grands secteurs représentés dans un ETF indiciel sur l ' indice NASDAQ 100, on trouve : Technologie (61,5 %), Biens de consommation (17,5 %), Santé (6,1 %), Industrie (4,0 %) et Télécommunications (4,0 %).

Nous vous montrons dans quelles catégories chaque ETF du NASDAQ 100 obtient les meilleurs résultats et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETF. Vous pouvez ainsi déterminer lequel des ETF NASDAQ 100 vous convient le mieux.