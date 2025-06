Les ETF MSCI World Small Cap offrent aux investisseurs la possibilité d'investir de manière ciblée dans les petites valeurs des pays industrialisés. Les petites entreprises connaissent souvent une croissance plus dynamique que les grands groupes établis, ce qui peut se traduire par une performance attrayante à long terme. En même temps, les petites capitalisations sont plus innovantes, plus flexibles et souvent fortement ancrées au niveau régional.

La dispersion mondiale dans de nombreux secteurs et pays réduit les risques de concentration, le risque de pertes de cours et augmente la diversification. Les investisseurs doivent toutefois tenir compte du risque plus élevé dû à la volatilité du marché et à la liquidité plus faible des small caps. En tant que complément dans un portefeuille, les ETF Small Cap peuvent générer un rendement global plus élevé à long terme. Pour les investisseurs prêts à prendre des risques, ils peuvent donc être un complément intéressant aux stratégies indicielles classiques.