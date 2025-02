L'indice MSCI Pacific ex Japan reflète la performance du marché des actions de certains pays industrialisés de la région Pacifique (à l'exception du Japon). L'indice se compose d'environ 100 membres de l'indice des segments des grandes et moyennes capitalisations, couvrant ainsi environ 85% de la capitalisation boursière du marché des actions de la région Pacifique.

Un ETF indiciel sur l'indice MSCI Pacific ex Japan se concentre sur 4 pays industrialisés de la région Pacifique. Les plus grands secteurs représentés dans l'indice MSCI Pacific ex Japan sont : Finance (39,85%), matériaux de base (15,05%), immobilier (10,03%) et santé (7,42%) (au 23 mai 2024).

Nous vous montrons dans quelles catégories chaque ETF MSCI Pacific ex Japan obtient les meilleurs résultats et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETF. Vous pourrez ainsi déterminer lequel des ETF MSCI Pacific ex Japan vous convient le mieux.