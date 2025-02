Avec certains ETF pays, vous pouvez investir dans des pays comme la France. Si la France est mesurée par son produit intérieur brut, elle occupe la 7ème place des plus grandes économies du monde. Parmi les plus grandes villes de France, on trouve Paris, Marseille et Lyon. Après l'Allemagne, la France est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. La Bourse de Paris est également appelée Paris Bourse et est la seule bourse de toute la France. Fondée en 1724, la bourse est gérée par Euronext depuis 2000.

Nous vous montrons dans quelles catégories les différents ETF France sont les plus performants et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETF. Vous pourrez ainsi déterminer lequel des ETF France vous convient le mieux.