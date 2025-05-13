ETF iShares
L’essentiel à connaître sur iShares, leader mondial des ETF.
À propos d'iShares
iShares vise à créer des opportunités sur différents marchés pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs. Fort de plus de vingt ans d’expérience, le fournisseur propose une offre mondiale de plus de 1 500 fonds indiciels cotés en bourse (Exchange Traded Funds, ou ETF) et gère 4,3 billions de dollars d’actifs au 31 mars 2025. En s’appuyant sur l’expertise de BlackRock en gestion de portefeuille et en gestion des risques, iShares entend continuer à faire évoluer le secteur financier.
À propos de BlackRock
BlackRock a pour objectif d’aider un nombre croissant de personnes à atteindre le bien-être financier. En tant que fiduciaire des investisseurs et leader mondial des technologies financières, BlackRock accompagne des millions de personnes dans la constitution d’une épargne utile tout au long de leur vie. Pour cela, la société s’efforce de rendre l’investissement plus simple, plus accessible et plus abordable pour vous.
Vous pouvez en apprendre davantage sur le site web du fournisseur.
FAQ – Bien choisir vos ETF iShares
Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.