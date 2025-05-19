extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Pays

Amundi

Amundi ETF, la marque d’ETF du groupe Amundi – l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs – propose une offre accessible, diversifiée et pensée pour répondre aux besoins des investisseurs.
Amundi Luxembourg S.A.

Contact

Vous pouvez contacter Amundi de la manière suivante :

Site WebAmundi ETF
E-mailinfo-etf@amundi.com
Social Media:LinkedIn
Téléphone:+33 (0)1 76 32 47 74

Liens intéressants

Actualités et autres informations importantes :

Tous les ETF Amundi ETF Actions Amundi ETF Obligations Amundi Portefeuilles d'ETF Amundi
Nathanaelle-Sage-portrait.png

“Amundi figure parmi les leaders mondiaux de la gestion d’actifs et se distingue par une large gamme d’ETF cotés en Europe.”

Nathanaëlle Sage, Country Manager France

ETF Amundi

Un acteur majeur des ETF en Europe.

À propos d'Amundi

Pionnier sur le marché des ETF, Amundi a lancé ses premiers produits dès 2001. Depuis 2008, les ETF sont au cœur de la stratégie du groupe. Rebaptisé Amundi ETF (anciennement CASAM ETF), ce segment connaît une croissance rapide, portée par deux leviers majeurs : une offre en constante évolution et une forte expansion en Europe. Grâce à des frais de gestion parmi les plus compétitifs du marché, Amundi ETF propose des solutions accessibles et de qualité, pensées pour répondre aux attentes des investisseurs.

FAQ – Bien choisir vos ETF Amundi

Partager l'article

Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.

Sommaire :

Ce guide pourrait vous intéresser

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Quels risques représentent les ETF?

Quels risques représentent les ETF?

Comment acheter des ETF ?

Comment acheter des ETF ?