Amundi ETF se distingue notamment par :

des frais de gestion très compétitifs,

une offre large et adaptée au marché européen,

une forte présence sur les ETF éligibles au PEA,

une stratégie centrée sur la simplicité et l’accessibilité.



Par rapport à iShares (BlackRock), plus international, Amundi est souvent préféré par les investisseurs qui recherchent des ETF compatibles avec la fiscalité française ou une gestion passive à très bas coût.

