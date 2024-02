Abreviaturas de los ETFs explicadas de forma sencilla

Las denominaciones Core, Edge o Prime son términos de marketing utilizados por los proveedores de ETF. Pretenden mostrar que los ETF son especialmente populares, tienen costes favorables u ofrecen ventajas especiales. Sin embargo, no existen normas vinculantes para estas características. Al contrario, incluso suelen inducir a confusión. Por ejemplo, con el término Prime Value. Aquí, el término Prime Value se refiere concretamente a empresas que tienen características de calidad especialmente altas y no tiene nada que ver con la serie Prime del proveedor Amundi.