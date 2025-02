ETF-Review – So funktioniert die Bewertung

Das Angebot an handelbaren Exchange Traded Products ist groß. Für Anlegerinnen und Anleger ist es daher nicht so einfach den passenden ETF zu finden. Eine praktische Unterstützung zur ETF-Auswahl liefert das extraETF ETF-Review.

Welcher ETF ist der Beste? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Jede Anlegerin und jeder Anleger hat bestimmte Vorlieben und Präferenzen.

So wählen manche nur ausschüttende ETFs oder schließen synthetisch replizierende ETFs generell aus. Manchen ist dagegen die Abbildungsgenauigkeit, also die Tracking Difference oder der Tracking Error, sehr wichtig. Es kommt also ganz darauf an, welche Kriterien man bevorzugt.

In diesem Ratgeber erklären wir die Funktionsweise des extraETF Reviews zur Bewertung von ETFs.