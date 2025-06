Was versteht man unter einem Aktiensparplan?

Beim Vermögensaufbau spielt die Geldanlage in Aktien eine besondere Rolle. Mit einem Aktiensparplan kann man bereits mit kleinen Beträgen regelmäßig in Aktien investieren und so langfristig Vermögen aufbauen. Die Vorteile von Aktiensparplänen liegen in der Flexibilität, den geringen Kosten und der großen Auswahl an verfügbaren Aktien. So kann nach individuellen Bedürfnissen in verschiedene Aktien wie Apple, Microsoft oder Tesla investiert werden. Aktiensparpläne können daher für Anlegerinnen und Anleger, die sich ausgezeichnet mit der Materie der Aktienanlage auskennen, ein geeignetes Instrument für den langfristigen, strategischen Vermögensaufbau in einem ausreichend breit diversifizierten Portfolio sein.

In diesem Artikel erklären wir, was ein Aktiensparplan ist und wie man ihn für den Vermögensaufbau nutzen kann.