Reise und Freizeit-ETFs sind eine interessante Anlagemöglichkeit für Anleger, die vom Wachstum der Bereiche Freizeit, Reise, Entspannung, Unterhaltung und Tourismus, profitieren wollen.

Die Tourismus- und Reisebranche ist ein großer Wachstumsmarkt, der ein Grundbedürfnis vieler Menschen bedient und sich schnell von wirtschaftlichen Rückschlägen, wie einst die Corona-Krise, erholen kann. So lässt sich mit einem Reise- und Freizeit-ETF in eine breite Palette aus Aktien von Unternehmen investieren, welche in unterschiedlichen Bereichen der Reiseindustrie aktiv sind. Das Spektrum reicht dabei von Fluggesellschaften bis hin zu Hotelketten.

Durch die Diversifikation in verschiedene Unternehmen sowie Reise- und Freizeitbereiche innerhalb dieser Sektoren, reduzieren Reise und Freizeit-ETFs das mit Einzelanlagen verbundene Risiko.

Diese Strategie kann in Zeiten eines dynamischen und stressigen Erwerbslebens, aber auch durch den demografischen Wandel, besonders attraktiv sein, da sie Anlegern Zugang zu führenden Reise- und Freizeit-Unternehmen bietet.