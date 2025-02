Ja, durch Investitionen in Luxus-ETFs können Anleger von der Entwicklung der Luxusgüterindustrie profitieren, da diese ETFs meist führende Unternehmen der Luxusbranche enthalten. Diese ETFs decken in der Regel verschiedene Bereiche der Luxusindustrie ab, darunter Mode und Accessoires (z.B. LVMH, Hermès), die Automobilindustrie (z.B. Ferrari), das Hotel- und Gaststättengewerbe (z.B. Hilton), Premium-Spirituosen (z.B. Diageo) sowie Schmuck und Uhren (z.B. Richemont, Tiffany & Co.). Durch die Diversifikation über verschiedene Sektoren kann ein Luxus-ETF Anlegern die Möglichkeit bieten, an den vielfältigen Wachstumschancen innerhalb der Luxusbranche teilzuhaben.