Kreislaufwirtschaft-ETFs

Ein Kreislaufwirtschaft-ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der in Aktien von Unternehmen investiert, die in Bereichen wie Wiederverwertung, Abfallvermeidung, Recycling und geschlossene Stoffkreisläufe tätig sind. Sie bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, am Wachstum und an der Wertentwicklung dieses Sektors teilzuhaben.