Welcher Chemie-ETF am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Anlagezielen ab. Ein kostengünstiger, liquider ETF, der die Chemie-Branche genau abbildet, ist in der Regel eine gute Wahl. Aufgrund des erhöhten Risikos solcher Themen-ETFs sind sie als alleinige Anlage zu riskant. Daher ist ein Chemie-ETF eher als Beimischung in einem ausreichend breit diversifizierten Welt-Portfolio geeignet.

Physisch replizierende Chemie-ETFs bieten zusätzliche Sicherheit durch den direkten Aktienbesitz.

Alle Chemie-ETFs können über die ETF-Suche weiter analysiert werden.