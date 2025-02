Blue Economy-ETFs

Xylem ist auf Wassermanagementlösungen spezialisiert und trägt weltweit zur Verbesserung der Wasserqualität und -verfügbarkeit bei. Waste Management gilt als führendes Unternehmen in der Abfallwirtschaft und setzt innovative Methoden im Müllmanagement und in der Wiederverwertung ein, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Mowi ASA gilt dagegen als einer der größten Akteure in der Aquakultur, der nachhaltige Methoden für die Zucht und Ernte von Fischprodukten entwickelt und umsetzt.