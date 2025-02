Mit einem Investment in einen FTSE Emerging Markets-ETF kannst du in rund 2.150 Unternehmen aus 24 Schwellenländern investieren. Auf diese Weise lässt sich vom Wachstumspotential vieler aufstrebender Länder profitieren. Ein Investment in Schwellenländer bietet neben großen Chancen allerdings auch erhebliche Risiken, die sich unter anderem in starken Wertschwankungen zeigen können.

Ist man sich der Ausrichtung des ETFs bewusst und passt diese zur eigenen Anlagestrategie, kann das Kaufen eines FTSE Emerging Markets-ETFs oder ein Sparplan darauf sinnvoll sein. Auch als Beimischung in einem breit diversifizierten Depot kann sich ein FTSE Emerging Markets-ETF eignen. Besonders beliebt ist ein FTSE Emerging Markets-ETF als Ergänzung zu einem FTSE Developed World-ETF, der zahlreiche Industrieländer abdeckt.