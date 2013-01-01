Norwegischer Staatsfonds ETF
Beschreibung
Den norwegischen Staatsfonds gibt es seit 1998. Er wurde damals gegründet, um die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft für zukünftige Generationen lukrativ anzulegen. Seit Auflage hat er sich besser als der Dax entwickelt und ermöglicht durch eine wesentlich breitere Streuung ein deutlich attraktiveres Chance-Risiko-Profil. So enthält er mehr als 9'000 Unternehmen aus 73 Ländern. Daneben sorgen die Anlageklassen Anleihen (29.7 Prozent) und Immobilien (2.7 Prozent) für mehr Stabilität in stürmischen Aktienphasen. Das Gros der Geldanlage stellen mit 67.6 Prozent jedoch Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des norwegischen Staatsfonds näherungsweise mit ETFs nachbauen können.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+1.46 %
|3 Monate
|+3.56 %
|6 Monate
|-2.95 %
|Laufendes Jahr
|-0.19 %
|1 Jahr
|+9.32 %
|3 Jahre
|+16.83 % (5.28 % p.a.)
|5 Jahre
|+41.03 % (7.14 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2013)
|+146.41 % (7.42 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|10
|Portfoliokosten (TER)
|0.16 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|2.32 %
|Portfolioerstellung
|01.01.2013
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Norwegischer Staatsfonds ETF.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jan
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|2.3 %
|0.6 %
|-4.7 %
|-3.0 %
|3.2 %
|-0.1 %
|2.9 %
|0.8 %
|—
|—
|—
|—
|-0.19 %
|2.32 %
|2024
|1.5 %
|2.1 %
|2.4 %
|-2.1 %
|1.8 %
|1.3 %
|1.8 %
|1.2 %
|1.3 %
|-1.2 %
|4.2 %
|-1.1 %
|14.13 %
|2.33 %
|2023
|3.9 %
|0.1 %
|1.1 %
|-0.1 %
|0.6 %
|1.3 %
|1.6 %
|-0.7 %
|-1.8 %
|-2.8 %
|3.9 %
|2.9 %
|11.47 %
|2.20 %
|2022
|-3.7 %
|-2.2 %
|1.4 %
|-2.2 %
|-1.7 %
|-5.0 %
|6.9 %
|-2.7 %
|-5.7 %
|1.8 %
|1.9 %
|-4.9 %
|-12.99 %
|1.80 %
|2021
|-0.3 %
|0.1 %
|2.9 %
|0.4 %
|0.2 %
|2.9 %
|0.8 %
|1.4 %
|-1.7 %
|3.2 %
|-0.4 %
|2.4 %
|18.30 %
|1.82 %
|2020
|0.8 %
|-5.2 %
|-11.0 %
|9.3 %
|3.3 %
|0.8 %
|-0.9 %
|1.8 %
|-0.7 %
|-1.6 %
|6.0 %
|1.7 %
|2.87 %
|—
|2019
|5.7 %
|2.5 %
|2.4 %
|1.4 %
|-3.2 %
|3.4 %
|1.3 %
|0.2 %
|2.1 %
|0.8 %
|2.0 %
|1.8 %
|22.09 %
|—
|2018
|0.1 %
|-0.9 %
|-0.6 %
|2.7 %
|2.4 %
|-1.1 %
|1.9 %
|0.9 %
|0.3 %
|-3.5 %
|0.8 %
|-5.8 %
|-4.08 %
|—
|2017
|-1.4 %
|3.7 %
|-0.2 %
|-0.3 %
|-1.0 %
|-2.0 %
|-1.7 %
|-0.8 %
|1.4 %
|2.0 %
|-1.1 %
|0.7 %
|3.40 %
|—
|2016
|-4.1 %
|0.0 %
|0.2 %
|1.6 %
|3.0 %
|0.9 %
|2.5 %
|0.3 %
|-0.1 %
|-0.2 %
|3.3 %
|3.2 %
|8.43 %
|—
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.