Norwegischer Staatsfonds ETF

Beschreibung

Den norwegischen Staatsfonds gibt es seit 1998. Er wurde damals gegründet, um die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft für zukünftige Generationen lukrativ anzulegen. Seit Auflage hat er sich besser als der Dax entwickelt und ermöglicht durch eine wesentlich breitere Streuung ein deutlich attraktiveres Chance-Risiko-Profil. So enthält er mehr als 9'000 Unternehmen aus 73 Ländern. Daneben sorgen die Anlageklassen Anleihen (29.7 Prozent) und Immobilien (2.7 Prozent) für mehr Stabilität in stürmischen Aktienphasen. Das Gros der Geldanlage stellen mit 67.6 Prozent jedoch Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des norwegischen Staatsfonds näherungsweise mit ETFs nachbauen können.