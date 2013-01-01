Allwetter-Portfolio von Ray Dalio

Beschreibung

In den 1990er-Jahren entwickelte der renommierte Hedgefonds-Manager Ray Dalio ein robustes Anlagekonzept, das in jeder Marktphase bestehen sollte – das sogenannte Allwetter-Portfolio (All Weather). Im Jahr 1996 stellte er die Strategie erstmals vollständig zusammen. Ziel war es, ein Portfolio zu schaffen, das sowohl in Wachstumsphasen als auch in Krisenzeiten stabil bleibt.

Rückrechnungen und Analysen zeigen, wie erfolgreich dieser Ansatz gewesen wäre: Laut dem amerikanischen Bestsellerautor Tony Robbins hätte das Allwetter-Portfolio im Zeitraum von 1984 bis 2013 eine durchschnittliche Jahresrendite von 9.7 Prozent erzielt. In 86 Prozent der Jahre wären Anleger im Plus gewesen. In den wenigen Verlustjahren lagen die Rückgänge im Schnitt bei nur 1.9 Prozent, der maximale Jahresverlust betrug 3.9 Prozent. Die Volatilität – also das Mass für Kursschwankungen – lag mit 7.6 Prozent deutlich unter dem Niveau eines reinen Aktienportfolios.

Möglich macht das die durchdachte Gewichtung der Anlageklassen: Ein hoher Anteil von 55 Prozent entfällt auf US-Staatsanleihen, die in schwachen Börsenphasen Stabilität bieten. Aktien machen rund 30 Prozent des Portfolios aus – davon der Grossteil aus den USA –, was für langfristiges Wachstum sorgt. Ergänzt wird das Konzept zu je 7.5 % durch Gold und Rohstoffe, die zusätzliche Diversifikation und Inflationsschutz liefern.

Wer eine ausgewogene, langfristig ausgerichtete Strategie sucht, die sich in verschiedensten wirtschaftlichen Szenarien bewährt hat, findet im Allwetter-Portfolio eine bewährte Orientierung.