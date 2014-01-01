extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
70-30 Vanguard Portfolio

100 % Aktienquote
0.15 % p.a. Portfolio TER
01.01.2014 Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung

Sehr bekannt und beliebt ist die Kombination aus dem FTSE Developed World und dem FTSE Emerging Markets. Grund für die Aufteilung ist, dass der FTSE Developed World nur in Industriestaaten investiert. Mit einem zusätzlichen Investment in den FTSE Emerging Markets kann etwa 85 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung mit dieser Kombination abgedeckt werden.

Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in den Weltindex und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer zu investieren. 

Renditekennzahlen

1 Monat+2.12 %
3 Monate+6.99 %
6 Monate-2.50 %
Laufendes Jahr-0.18 %
1 Jahr+16.02 %
3 Jahre+29.27 % (9.13 % p.a.)
5 Jahre+67.73 % (10.98 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2014)+153.98 % (8.97 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0.15 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.83 %
Portfolioerstellung01.01.2014

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 70-30 Vanguard Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist)
70.00 %
Andere
Andere
+1.55 %
0.12 %
Aktien
2
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
30.00 %
Andere
Andere
+2.59 %
0.22 %
Aktien
2
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20251.9 %-0.3 %-5.2 %-4.3 %4.7 %1.3 %4.7 %1.1 %-0.18 %1.83 %
20241.5 %4.2 %2.5 %-1.3 %2.0 %2.8 %0.6 %1.2 %3.1 %-0.4 %4.3 %-0.3 %23.46 %2.06 %
20235.0 %-0.7 %0.8 %-0.5 %1.4 %2.9 %2.7 %-1.5 %-2.0 %-3.6 %4.7 %2.6 %14.80 %2.22 %
2022-3.4 %-3.2 %3.0 %-3.0 %-1.9 %-5.5 %7.0 %-0.8 %-7.4 %1.6 %2.8 %-5.3 %-13.33 %2.07 %
20210.6 %0.3 %2.6 %0.6 %0.4 %3.5 %-1.1 %2.4 %-2.1 %4.2 %-0.8 %3.2 %22.45 %1.98 %
2020-0.7 %-7.4 %-15.5 %14.1 %4.6 %1.8 %0.7 %3.3 %-2.1 %-1.1 %7.4 %2.4 %6.08 %
20197.7 %2.9 %2.4 %2.0 %-5.6 %4.8 %1.2 %-1.2 %2.7 %1.8 %2.5 %3.4 %27.23 %
20182.3 %-1.6 %-1.7 %3.4 %2.0 %-2.3 %3.1 %0.5 %0.7 %-5.3 %1.6 %-8.3 %-6.52 %
2017-0.4 %4.6 %-0.3 %-0.6 %-1.3 %-1.9 %-1.0 %-0.3 %1.2 %2.8 %-1.3 %1.7 %9.35 %
2016-6.2 %-0.6 %2.1 %1.5 %2.7 %1.4 %3.6 %0.6 %0.2 %0.9 %4.0 %3.5 %12.30 %

