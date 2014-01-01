60-40 Vanguard Portfolio

Beschreibung

Sehr bekannt und beliebt ist die Kombination aus dem FTSE Developed World und dem FTSE Emerging Markets. Grund für die Aufteilung ist, dass der FTSE Developed World nur in Industriestaaten investiert. Mit einem zusätzlichen Investment in den FTSE Emerging Markets kann etwa 85 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung mit dieser Kombination abgedeckt werden. Eine Aufteilung nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) ergibt eine Gewichtung von etwa 60 Prozent Industriestaaten und 40 Prozent Schwellenländer ergeben.