Möchtest Du wissen, wie viel jährliche Rendite eine bestimmte Aktie bisher erbracht hat, unter Berücksichtigung von Erträgen, Kosten und Steuern? Mit unserem Renditerechner für Wertpapiere kannst du

die Rendite einfach & schnell berechnen

klare, übersichtliche Ergebnisse erhalten

individuelle Entwicklungen nachvollziehen

Unser Rechner ist ganz einfach zu bedienen. Gib zunächst den Kauf- und Verkaufskurs ein. Neben dem Kursgewinnen kannst du auch Ordergebühren in die Rechnung einbeziehen. Im Rechner kann auch ein Steuersatz mit jährlichem Steuerfreibetrag berücksichtigt werden. Nach diesen wenigen Eingaben weißt du, welche jährliche Rendite du mit deiner Geldanlage.

Aufgepasst: Der Finanzrechner kann mehr als nur die Rendite ermitteln. Du kannst auch andere Parameter berechnen. So lassen sich etwa ebenso der Kaufkurs oder Verkaufskurs ermitteln, um auf eine von dir vorgegebene Rendite zu kommen.

