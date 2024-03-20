Wie funktioniert der Renditerechner?
Der Rechner für deine Rendite erklärt
Möchtest Du wissen, wie viel jährliche Rendite eine bestimmte Aktie bisher erbracht hat, unter Berücksichtigung von Erträgen, Kosten und Steuern? Mit unserem Renditerechner für Wertpapiere kannst du
- die Rendite einfach & schnell berechnen
- klare, übersichtliche Ergebnisse erhalten
- individuelle Entwicklungen nachvollziehen
Unser Rechner ist ganz einfach zu bedienen. Gib zunächst den Kauf- und Verkaufskurs ein. Neben dem Kursgewinnen kannst du auch Ordergebühren in die Rechnung einbeziehen. Im Rechner kann auch ein Steuersatz mit jährlichem Steuerfreibetrag berücksichtigt werden. Nach diesen wenigen Eingaben weißt du, welche jährliche Rendite du mit deiner Geldanlage.
Aufgepasst: Der Finanzrechner kann mehr als nur die Rendite ermitteln. Du kannst auch andere Parameter berechnen. So lassen sich etwa ebenso der Kaufkurs oder Verkaufskurs ermitteln, um auf eine von dir vorgegebene Rendite zu kommen.
Schon gewusst? Was ist überhaupt Rendite?
Eine Rendite ist der Gewinn einer Anlage, ausgedrückt als Prozentsatz des eingesetzten Kapitals. Unsere Renditerechner berücksichtigen Zinssatz, Kapitalanlage und Anlagedauer, um dir eine realistische Schätzung der zu erwartende Erträge zu bieten. Hier lernst du mehr über die Rendite von ETFs.
Schritt für Schritt: So nutzt du unseren Rechner, um deine Rendite zu berechnen
- Wähle aus, was du berechnen möchtest: Rendite, Kaufkurs oder Verkaufskurs
- Gib den Kaufkurs deines Wertpapiers an, wenn Rendite oder Verkaufskurs berechnet werden sollen
- Möchtest du die Rendite oder den Kaufkurs ermitteln, gebe den Verkaufskurs ein
- Füge das Kauf- und Verkaufsdatum hinzu
- Die Stückzahl gibst du anschließend ein
- Gib deine erzielte Rendite an, wenn Kauf- und Verkaufskurs berechnet werden sollen
- Sollen steuerliche Aspekte oder Ordergebühren berücksichtigt werden, setze ein Häkchen an den entsprechenden Stellen
