Recensione piano di risparmio ETF Moneyfarm

Moneyfarm: rapporto sui PAC con gli ETF
In questo test abbiamo analizzato, confrontato e valutato i piani di risparmio (PAC) con gli ETF offerti da Moneyfarm. Scopri la valutazione dei PAC con ETF di Moneyfarm nelle sezioni Offerta, Costi, Servizio e Regime Fiscale. I risultati parziali delle categorie menzionate contribuiscono alla valutazione complessiva. Utilizza il nostro calcolatore di confronto per confrontare l'offerta di Moneyfarmcon quella di altri broker.
Offerta PAC con gli ETF di Moneyfarm
Moneyfarm offre oltre 1.500 ETF idonei per un PAC. È possibile investire gratuitamente negli ETF tramite un PAC. La loro offerta comprende principalmente ETF azionari, obbligazionari, immobiliari e sulle materie prime.
Costi PAC con gli ETF di Moneyfarm
Moneyfarm adotta una politica tariffaria trasparente. I piani di risparmio ETF prevedono una commissione di 3,95 € per ogni operazione, mentre non sono previsti costi per la gestione del conto.
|Commissioni di custodia
|Costi
|Gestione del deposito
Gratuito
|Commissioni di esecuzione per il piano di risparmio ETF
|Costi
|Modello di prezzo regolare
|3,95 per 909 ETF
|Numero di ETF gratuiti
|575
|Promozioni per il piano di risparmio ETF
|—
|Esempio di costo per il piano di risparmio ETF
|Commissione per l'esecuzione del piano di risparmio
|25,00 € Piano di risparmio ETF
|3,95 €
|50,00 € Piano di risparmio ETF
|3,95 €
|100,00 € Piano di risparmio ETF
|3,95 €
|150,00 € Piano di risparmio ETF
|3,95 €
|200,00 € Piano di risparmio ETF
|3,95 €
|250,00 € Piano di risparmio ETF
|3,95 €
|300,00 € Piano di risparmio ETF
|3,95 €
|350,00 € Piano di risparmio ETF
|3,95 €
|400,00 € Piano di risparmio ETF
|3,95 €
|450,00 € Piano di risparmio ETF
|3,95 €
|500,00 € Piano di risparmio ETF
|3,95 €
Servizio PAC con gli ETF di Moneyfarm
Con Moneyfarm, è possibile stipulare un PAC con gli ETF a partire da un importo di investimento minimo di 10 €. Questi piani di risparmio in ETF possono essere eseguiti su base mensile.
|Offerta di servizi
|Costi
|Facile da gestire
|Importo minimo di risparmio
|10,00 €
|Importo massimo di risparmio
|—
|Intervallo di esecuzione
|mensile
|Giorni di esecuzione
|1. / 16.
|Esecuzione del piano di risparmio
|Borsa Italiana
|Addebito diretto da conti di terzi
|Dinamizzazione
|Piano di pagamento
|Riacquisto automatico di dividendi
|Interfaccia desktop
|App per smartphone
„Ampia offerta e burocrazia fiscale semplificata“
Moneyfarm offre una struttura dei costi competitiva e trasparente. Inoltre, non applica costi nascosti ed è regolamentata in diversi territori europei, garantendo agli investitori un ambiente sicuro e affidabile.
Nel complesso, l'offerta di Moneyfarm è valutata "eccellente" nel nostro confronto dei piani di risparmio in ETF.
Confronto tra i PAC in ETF di Moneyfarm
Qui puoi confrontare i PAC con gli ETF offerti da Moneyfarm con altri broker.
|Offerta
|Numero di ETF
|1.484
|1.615
|ETF gratuiti
|575
|1.615
|Costi
|Modello di prezzo regolare
|3,95
|0,00 €
|Gestione del deposito
Gratuito
0,00 €
|Servizio
|Facile da gestire
|Importo minimo di risparmio
|10,00 €
|1,00 €
|Importo massimo di risparmio
|—
|5.000,00 €
|Intervallo di esecuzione
|mensile
|mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale
|Giorni di esecuzione
|1. / 16.
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Esecuzione del piano di risparmio
|Borsa Italiana
|Borsa Gettex
|Addebito diretto su conti di terzi
|Dinamizzazione
|Piano di prelievo possibile
|Riacquisto automatico dei proventi
|Servizi aggiuntivi
|Interfaccia desktop
|App per smartphone
|Risparmio VL possibile
|Valutazione
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Fonte: extraETF, Data: 1 giu 2026
Offerta dei PAC con gli ETF di Moneyfarm per classi di attività
La tabella mostra la distribuzione dell'offerta di ETF di Moneyfarm tra le varie classi di attività. Cliccando sul numero verrai indirizzato alla ricerca degli ETF e potrai analizzarli ulteriormente.
Confronto tra i PAC in ETF di tutti i fornitori
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PAC con gli ETF di Moneyfarm
La tabella fornisce una panoramica della distribuzione dell'offerta di ETF di Moneyfarm tra diversi fornitori. Cliccando sul numero corrispondente, sarai reindirizzato alla ricerca di ETF, dove avrai la possibilità di approfondire ulteriormente l'analisi sugli ETF.
Cos'è un PAC con gli ETF?
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Informazioni su Moneyfarm
Moneyfarm è una delle principali società di consulenza finanziaria digitale in Europa, con una missione chiara: rendere gli investimenti accessibili e comprensibili per tutti. Fondata nel 2011, Moneyfarm è nata dall’idea di democratizzare l’accesso ai servizi di consulenza finanziaria, offrendo un'alternativa semplice, trasparente e conveniente ai tradizionali servizi bancari.
Come creare un piano di risparmio in ETF con Moneyfarm
Ti mostriamo come impostare un piano di risparmio in ETF con Moneyfarm.
Aprire un conto titoli: Per prima cosa devi aprire un conto deposito titoli con Moneyfarm. Il processo di apertura richiede pochi minuti tramite smartphone o browser.
Selezionare l'ETF: Scegli un ETF adatto al tuo piano di risparmio in ETF. Assicurati che l'ETF sia offerto come parte di un piano di risparmio in ETF di Moneyfarm.
Creare un PAC: Accedi al tuo conto titoli su Moneyfarm e seleziona l'ETF desiderato. Clicca sul pulsante "Imposta ora" per creare il piano di risparmio dell'ETF. Inserisci l'importo desiderato del tasso di risparmio e la data di esecuzione preferita.
Confermare il PAC: Ora devi solo confermare la configurazione del tuo piano di risparmio in ETF.
Crea subito un PAC con gli ETF di Moneyfarm
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Domande frequenti sui PAC con gli ETF di Moneyfarm
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