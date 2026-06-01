extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Paese

Recensione piano di risparmio ETF Moneyfarm

  • Oltre 1.500 PAC in ETF
  • Tasso di investimento a partire da 10 euro
  • Gestione gratuita del conto titoli

In questo test abbiamo analizzato e valutato i PAC con gli ETF offerti da Moneyfarm. Sono stati confrontati i costi, l'offerta di prodotti, il servizio e il regime fiscale.

All'offerta *
VERDETTO DEL TEST
Moneyfarm
ECCELLENTE
Al fornitore *
markus-jordan-review-extraetf.png

“Ampia offerta e burocrazia fiscale semplificata”

Markus Jordan, fondatore di extraETF.com

Moneyfarm: rapporto sui PAC con gli ETF

In questo test abbiamo analizzato, confrontato e valutato i piani di risparmio (PAC) con gli ETF offerti da Moneyfarm. Scopri la valutazione dei PAC con ETF di Moneyfarm nelle sezioni Offerta, Costi, Servizio e Regime Fiscale. I risultati parziali delle categorie menzionate contribuiscono alla valutazione complessiva. Utilizza il nostro calcolatore di confronto per confrontare l'offerta di Moneyfarmcon quella di altri broker.

Offerta PAC con gli ETF di Moneyfarm

Valutazione
1
2
3
4
5
ValutazioneCome testiamo

Moneyfarm offre oltre 1.500 ETF idonei per un PAC. È possibile investire gratuitamente negli ETF tramite un PAC. La loro offerta comprende principalmente ETF azionari, obbligazionari, immobiliari e sulle materie prime.

OffertaNumero di ETFETF gratuiti
Tutti gli ETF per il piano di risparmio 1.484 575
di cui Azioni ETF 955 388
di cui Obbligazioni ETF 438 146
Più dettagli
Moneyfarm
ECCELLENTE
All'offerta *

Costi PAC con gli ETF di Moneyfarm

Valutazione
1
2
3
4
5
ValutazioneCome testiamo

Moneyfarm adotta una politica tariffaria trasparente. I piani di risparmio ETF prevedono una commissione di 3,95 € per ogni operazione, mentre non sono previsti costi per la gestione del conto.

Commissioni di custodiaCosti
Gestione del deposito
Gratuito
Commissioni di esecuzione per il piano di risparmio ETFCosti
Modello di prezzo regolare 3,95 per 909 ETF
Numero di ETF gratuiti 575
Promozioni per il piano di risparmio ETF
Esempio di costo per il piano di risparmio ETFCommissione per l'esecuzione del piano di risparmio
25,00 € Piano di risparmio ETF3,95 €
50,00 € Piano di risparmio ETF3,95 €
100,00 € Piano di risparmio ETF3,95 €
150,00 € Piano di risparmio ETF3,95 €
200,00 € Piano di risparmio ETF3,95 €
250,00 € Piano di risparmio ETF3,95 €
300,00 € Piano di risparmio ETF3,95 €
350,00 € Piano di risparmio ETF3,95 €
400,00 € Piano di risparmio ETF3,95 €
450,00 € Piano di risparmio ETF3,95 €
500,00 € Piano di risparmio ETF3,95 €

Servizio PAC con gli ETF di Moneyfarm

Valutazione
1
2
3
4
5
ValutazioneCome testiamo

Con Moneyfarm, è possibile stipulare un PAC con gli ETF a partire da un importo di investimento minimo di 10 €. Questi piani di risparmio in ETF possono essere eseguiti su base mensile.

Offerta di serviziCosti
Facile da gestire
Importo minimo di risparmio10,00 €
Importo massimo di risparmio
Intervallo di esecuzionemensile
Giorni di esecuzione1. / 16.
Esecuzione del piano di risparmioBorsa Italiana
Addebito diretto da conti di terzi
Dinamizzazione
Piano di pagamento
Riacquisto automatico di dividendi
Interfaccia desktop
App per smartphone
markus-jordan-review-extraetf.png
Markus Jordan, fondatore di extraETF.com

„Ampia offerta e burocrazia fiscale semplificata“

Moneyfarm offre una struttura dei costi competitiva e trasparente. Inoltre, non applica costi nascosti ed è regolamentata in diversi territori europei, garantendo agli investitori un ambiente sicuro e affidabile.

Nel complesso, l'offerta di Moneyfarm è valutata "eccellente" nel nostro confronto dei piani di risparmio in ETF.

Apri un conto ora

Confronto tra i PAC in ETF di Moneyfarm

Qui puoi confrontare i PAC con gli ETF offerti da Moneyfarm con altri broker.

Seleziona un fornitore per il confronto
Moneyfarm vs Scalable Capital Moneyfarm vs Trade Republic
Offerta
Numero di ETF 1.484 1.615
ETF gratuiti 575 1.615
Costi
Modello di prezzo regolare3,950,00 €
Gestione del deposito
Gratuito
0,00 €
Servizio
Facile da gestire
Importo minimo di risparmio10,00 €1,00 €
Importo massimo di risparmio5.000,00 €
Intervallo di esecuzionemensilemensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale
Giorni di esecuzione1. / 16.01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
Esecuzione del piano di risparmioBorsa ItalianaBorsa Gettex
Addebito diretto su conti di terzi
Dinamizzazione
fino all'8 %
Piano di prelievo possibile
Riacquisto automatico dei proventi
Servizi aggiuntivi
Interfaccia desktop
App per smartphone
Risparmio VL possibile
Valutazione

Fonte: extraETF, Data: 1 giu 2026

Offerta dei PAC con gli ETF di Moneyfarm per classi di attività

La tabella mostra la distribuzione dell'offerta di ETF di Moneyfarm tra le varie classi di attività. Cliccando sul numero verrai indirizzato alla ricerca degli ETF e potrai analizzarli ulteriormente.

Classe di assetNumero di ETF per il piano di risparmioNumero di ETF promozionali per il piano di risparmio
Azioni
 955 388
Obbligazioni
 438 146
Materie prime
 44 15
Mercato monetario
 11 4
Derivati sul credito
 2
Concetti portafoglio
 18 12
Immobiliari
 15 10
Criptovalute
 1

Confronto tra i PAC in ETF di tutti i fornitori

Leggi il nostro confronto dei piani di risparmio in ETF. Scopri quali fornitori di piani di risparmio in ETF raccomandiamo.

Al confronto tra i PAC con gli ETF

PAC con gli ETF di Moneyfarm

La tabella fornisce una panoramica della distribuzione dell'offerta di ETF di Moneyfarm tra diversi fornitori. Cliccando sul numero corrispondente, sarai reindirizzato alla ricerca di ETF, dove avrai la possibilità di approfondire ulteriormente l'analisi sugli ETF.

Provider ETFNumero di ETF per il piano di risparmioNumero di ETF in promozione per il piano di risparmio
iShares
 259 114
Amundi
 244 190
Xtrackers
 199 163
Invesco
 134
UBS
 129
State Street SPDR
 92 35
WisdomTree
 67 47
Vanguard
 62 5
BNP Paribas Easy
 48
JP Morgan
 45
Mostra Più dettagli

Cos'è un PAC con gli ETF?

Vuoi sapere come funziona un PAC con gli ETF? Puoi scoprire tutto sui piani di risparmio in ETF nella nostra area riservata.

Come funzionano i piani di risparmio dell'ETF

Informazioni su Moneyfarm

Moneyfarm è una delle principali società di consulenza finanziaria digitale in Europa, con una missione chiara: rendere gli investimenti accessibili e comprensibili per tutti. Fondata nel 2011, Moneyfarm è nata dall’idea di democratizzare l’accesso ai servizi di consulenza finanziaria, offrendo un'alternativa semplice, trasparente e conveniente ai tradizionali servizi bancari.

Come creare un piano di risparmio in ETF con Moneyfarm

Ti mostriamo come impostare un piano di risparmio in ETF con Moneyfarm.

1

Aprire un conto titoli: Per prima cosa devi aprire un conto deposito titoli con Moneyfarm. Il processo di apertura richiede pochi minuti tramite smartphone o browser. 

2

Selezionare l'ETF: Scegli un ETF adatto al tuo piano di risparmio in ETF. Assicurati che l'ETF sia offerto come parte di un piano di risparmio in ETF di Moneyfarm.

3

Creare un PAC: Accedi al tuo conto titoli su Moneyfarm e seleziona l'ETF desiderato. Clicca sul pulsante "Imposta ora" per creare il piano di risparmio dell'ETF. Inserisci l'importo desiderato del tasso di risparmio e la data di esecuzione preferita. 

4

Confermare il PAC: Ora devi solo confermare la configurazione del tuo piano di risparmio in ETF.

Crea subito un PAC con gli ETF di Moneyfarm

Ti ha convinto l'offerta dei PAC con gli ETF di Moneyfarm? Inizia subito a creare il tuo PAC.

Ai PAC con gli ETF di Moneyfarm

Domande frequenti sui PAC con gli ETF di Moneyfarm

Condividi articolo

Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.

Contenuti: