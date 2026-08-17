Recensione piano di risparmio ETF Mintos

Mintos: rapporto sui PAC con gli ETF
In questo test abbiamo analizzato, confrontato e valutato i piani di risparmio (PAC) con gli ETF offerti da Mintos. Scopri la valutazione dei PAC con ETF di Mintos nelle sezioni Offerta, Costi, Servizio e Regime Fiscale. I risultati parziali delle categorie menzionate contribuiscono alla valutazione complessiva. Utilizza il nostro calcolatore di confronto per confrontare l'offerta di Mintos con quella di altri broker.
Offerta PAC con gli ETF di Mintos
Il Piano di risparmio in ETF di Mintos include oltre 1.000 ETF. Tutti i piani di risparmio in ETF sono gestiti senza commissioni. Questa offerta ti permette di creare facilmente un portafoglio di ETF a basso costo e molto diversificato.
Costi PAC con gli ETF di Mintos
Su Mintos, gli investitori non devono preoccuparsi di commissioni elevate. Tutti i piani di risparmio in ETF sono gestiti senza commissioni. Anche la gestione del conto titoli è gratuita.
|Commissioni di custodia
|Costi
|Gestione del deposito
Gratuito
|Commissioni di esecuzione per il piano di risparmio ETF
|Costi
|Modello di prezzo regolare
|0,00 €
|Numero di ETF gratuiti
|963
|Promozioni per il piano di risparmio ETF
|—
|Esempio di costo per il piano di risparmio ETF
|Commissione per l'esecuzione del piano di risparmio
|25,00 € Piano di risparmio ETF
|0,00 €
|50,00 € Piano di risparmio ETF
|0,00 €
|100,00 € Piano di risparmio ETF
|0,00 €
|150,00 € Piano di risparmio ETF
|0,00 €
|200,00 € Piano di risparmio ETF
|0,00 €
|250,00 € Piano di risparmio ETF
|0,00 €
|300,00 € Piano di risparmio ETF
|0,00 €
|350,00 € Piano di risparmio ETF
|0,00 €
|400,00 € Piano di risparmio ETF
|0,00 €
|450,00 € Piano di risparmio ETF
|0,00 €
|500,00 € Piano di risparmio ETF
|0,00 €
Servizio PAC con gli ETF di Mintos
Su Mintos puoi sottoscrivere piani di risparmio in ETF a partire da un importo minimo di 1 euro. Un piano di risparmio in ETF può essere eseguito ogni settimana, ogni due settimane, ogni mese o ogni trimestre. I piani di risparmio in ETF vengono eseguiti da Mintos tramite Tradegate al primo momento possibile.
|Offerta di servizi
|Costi
|Facile da gestire
|Importo minimo di risparmio
|1,00 €
|Importo massimo di risparmio
|1.000.000,00 €
|Intervallo di esecuzione
|settimanale, bisettimanale, mensile, trimestrale
|Giorni di esecuzione
|A discrezione del cliente
|Esecuzione del piano di risparmio
|Tradegate (orario più presto)
|Addebito diretto da conti di terzi
|Dinamizzazione
|Piano di pagamento
|Riacquisto automatico di dividendi
|Interfaccia desktop
|App per smartphone
„Mintos ti offre una selezione di piani di risparmio in ETF affidabili e gratuiti.“
Mintos offre più di 1.000 piani di risparmio in ETF, tutti senza commissioni. L'investimento minimo è di 1 euro, la gestione del conto titoli è gratuita e puoi gestire il tuo conto sia dal computer che tramite un'app per cellulare.
Insomma, l’offerta di Mintos ottiene il voto «Buono» nel nostro confronto tra piani di risparmio in ETF.
Confronto tra i PAC in ETF di Mintos
Qui puoi confrontare il piano di risparmio di Mintos con altri broker.
|Offerta
|Numero di ETF
|963
|1.617
|ETF gratuiti
|963
|1.617
|Costi
|Modello di prezzo regolare
|0,00 €
|0,00 €
|Gestione del deposito
Gratuito
0,00 €
|Servizio
|Facile da gestire
|Importo minimo di risparmio
|1,00 €
|1,00 €
|Importo massimo di risparmio
|1.000.000,00 €
|5.000,00 €
|Intervallo di esecuzione
|settimanale, bisettimanale, mensile, trimestrale
|mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale
|Giorni di esecuzione
|A discrezione del cliente
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Esecuzione del piano di risparmio
|Tradegate (orario più presto)
|Borsa Gettex
|Addebito diretto su conti di terzi
|Dinamizzazione
|Piano di prelievo possibile
|Riacquisto automatico dei proventi
|Servizi aggiuntivi
|Interfaccia desktop
|App per smartphone
|Risparmio VL possibile
|Valutazione
BUONO
ECCELLENTE
Fonte: extraETF, Data: 12 ago 2026
Offerta dei PAC con gli ETF di Mintos per classi di attività
La tabella mostra la distribuzione dell'offerta di ETF di Mintos tra le varie classi di attività. Cliccando sul numero verrai indirizzato alla ricerca degli ETF e potrai analizzarli ulteriormente.
Confronto tra i PAC in ETF di tutti i fornitori
Leggi il nostro confronto dei piani di risparmio in ETF. Scopri quali fornitori di piani di risparmio in ETF raccomandiamo.
PAC con gli ETF di Mintos
La tabella fornisce una panoramica della distribuzione dell'offerta di ETF di Mintos tra diversi fornitori. Cliccando sul numero corrispondente, sarai reindirizzato alla ricerca di ETF, dove avrai la possibilità di approfondire ulteriormente l'analisi sugli ETF.
Cos'è un PAC con gli ETF?
Vuoi sapere come funziona un PAC con gli ETF? Puoi scoprire tutto sui piani di risparmio in ETF nella nostra area riservata.
Informazioni su Mintos
Mintos es un proveedor con sede en Letonia, fundado en 2014 por Martins Sulte y Martins Valters como un marketplace de préstamos entre particulares. Desde 2023, también ofrece inversiones en ETF y bonos. Mintos se posiciona como una plataforma de inversión multiactivo que busca ofrecer a los usuarios la posibilidad de tomar decisiones de inversión individuales. Actualmente, Mintos cuenta con un equipo internacional formado por personas de más de 20 países y tiene oficinas en Riga y Berlín.
Come creare un piano di risparmio in ETF con Mintos
Ti mostriamo come impostare un piano di risparmio in ETF con Mintos.
Aprire un conto titoli: Per prima cosa devi aprire un conto deposito titoli con Mintos. Il processo di apertura richiede pochi minuti tramite smartphone o browser. Dopo la legittimazione di VideoIdent, puoi iniziare a investire.
Selezionare l'ETF: Scegli un ETF adatto al tuo piano di risparmio in ETF. Assicurati che l'ETF sia offerto come parte di un piano di risparmio in ETF di Mintos.
Creare un PAC: Accedi al tuo conto titoli su Mintos e seleziona l'ETF desiderato. Clicca sul pulsante "Imposta ora" per creare il piano di risparmio dell'ETF. Inserisci l'importo desiderato del tasso di risparmio e la data di esecuzione preferita. Hai anche la possibilità di scegliere se il tasso di risparmio deve aumentare annualmente tramite un adeguamento dinamico legato all'inflazione. Inoltre, puoi decidere se la rata di risparmio verrà addebitata sul tuo saldo attivo o sul tuo conto di compensazione.
Confermare il PAC: Ora devi solo confermare la configurazione del tuo piano di risparmio in ETF.
Crea subito un PAC con gli ETF di Mintos
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Domande frequenti sui PAC con gli ETF di Mintos
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