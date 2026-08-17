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Recensione piano di risparmio ETF Mintos

  • Oltre 1.000 PAC gratuiti con gli ETF
  • Tasso di investimento a partire da 1 euro
  • Gestione gratuita del conto titoli

In questo test abbiamo analizzato e valutato i PAC con gli ETF offerti da Mintos. Sono stati confrontati i costi, l'offerta di prodotti, il servizio e il regime fiscale.

All'offerta *
VERDETTO DEL TEST
Mintos
BUONO
Al fornitore *
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“Mintos ti offre una selezione di piani di risparmio in ETF affidabili e gratuiti.”

Markus Jordan, extraETF

Mintos: rapporto sui PAC con gli ETF

Bild von extraETF Gründer Markus Jordandi
Aggiornato il 20 ago 2026

In questo test abbiamo analizzato, confrontato e valutato i piani di risparmio (PAC) con gli ETF offerti da Mintos. Scopri la valutazione dei PAC con ETF di Mintos nelle sezioni Offerta, Costi, Servizio e Regime Fiscale. I risultati parziali delle categorie menzionate contribuiscono alla valutazione complessiva. Utilizza il nostro calcolatore di confronto per confrontare l'offerta di Mintos con quella di altri broker.

Offerta PAC con gli ETF di Mintos

Valutazione
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ValutazioneCome testiamo

Il Piano di risparmio in ETF di Mintos include oltre 1.000 ETF. Tutti i piani di risparmio in ETF sono gestiti senza commissioni. Questa offerta ti permette di creare facilmente un portafoglio di ETF a basso costo e molto diversificato.

OffertaNumero di ETFETF gratuiti
Tutti gli ETF per il piano di risparmio 963 963
di cui Azioni ETF 668 668
di cui Obbligazioni ETF 261 261
Più dettagli
Mintos
BUONO
All'offerta *

Costi PAC con gli ETF di Mintos

Valutazione
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4
5
ValutazioneCome testiamo

Su Mintos, gli investitori non devono preoccuparsi di commissioni elevate. Tutti i piani di risparmio in ETF sono gestiti senza commissioni. Anche la gestione del conto titoli è gratuita.

Commissioni di custodiaCosti
Gestione del deposito
Gratuito
Commissioni di esecuzione per il piano di risparmio ETFCosti
Modello di prezzo regolare 0,00 €
Numero di ETF gratuiti 963
Promozioni per il piano di risparmio ETF
Esempio di costo per il piano di risparmio ETFCommissione per l'esecuzione del piano di risparmio
25,00 € Piano di risparmio ETF0,00 €
50,00 € Piano di risparmio ETF0,00 €
100,00 € Piano di risparmio ETF0,00 €
150,00 € Piano di risparmio ETF0,00 €
200,00 € Piano di risparmio ETF0,00 €
250,00 € Piano di risparmio ETF0,00 €
300,00 € Piano di risparmio ETF0,00 €
350,00 € Piano di risparmio ETF0,00 €
400,00 € Piano di risparmio ETF0,00 €
450,00 € Piano di risparmio ETF0,00 €
500,00 € Piano di risparmio ETF0,00 €

Servizio PAC con gli ETF di Mintos

Valutazione
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5
ValutazioneCome testiamo

Su Mintos puoi sottoscrivere piani di risparmio in ETF a partire da un importo minimo di 1 euro. Un piano di risparmio in ETF può essere eseguito ogni settimana, ogni due settimane, ogni mese o ogni trimestre. I piani di risparmio in ETF vengono eseguiti da Mintos tramite Tradegate al primo momento possibile.

Offerta di serviziCosti
Facile da gestire
Importo minimo di risparmio1,00 €
Importo massimo di risparmio1.000.000,00 €
Intervallo di esecuzionesettimanale, bisettimanale, mensile, trimestrale
Giorni di esecuzioneA discrezione del cliente
Esecuzione del piano di risparmioTradegate (orario più presto)
Addebito diretto da conti di terzi
Dinamizzazione
Piano di pagamento
Riacquisto automatico di dividendi
Interfaccia desktop
App per smartphone
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Markus Jordan, extraETF

„Mintos ti offre una selezione di piani di risparmio in ETF affidabili e gratuiti.“

Mintos offre più di 1.000 piani di risparmio in ETF, tutti senza commissioni. L'investimento minimo è di 1 euro, la gestione del conto titoli è gratuita e puoi gestire il tuo conto sia dal computer che tramite un'app per cellulare.

Insomma, l’offerta di Mintos ottiene il voto «Buono» nel nostro confronto tra piani di risparmio in ETF.

Apri un conto ora

Confronto tra i PAC in ETF di Mintos

Qui puoi confrontare il piano di risparmio di Mintos con altri broker.

Seleziona un fornitore per il confronto
Mintos vs Scalable Capital Mintos vs Trade Republic
Offerta
Numero di ETF 963 1.617
ETF gratuiti 963 1.617
Costi
Modello di prezzo regolare0,00 €0,00 €
Gestione del deposito
Gratuito
0,00 €
Servizio
Facile da gestire
Importo minimo di risparmio1,00 €1,00 €
Importo massimo di risparmio1.000.000,00 €5.000,00 €
Intervallo di esecuzionesettimanale, bisettimanale, mensile, trimestralemensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale
Giorni di esecuzioneA discrezione del cliente01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
Esecuzione del piano di risparmioTradegate (orario più presto)Borsa Gettex
Addebito diretto su conti di terzi
Dinamizzazione
fino all'8 %
Piano di prelievo possibile
Riacquisto automatico dei proventi
Servizi aggiuntivi
Interfaccia desktop
App per smartphone
Risparmio VL possibile
Valutazione

Fonte: extraETF, Data: 12 ago 2026

Offerta dei PAC con gli ETF di Mintos per classi di attività

La tabella mostra la distribuzione dell'offerta di ETF di Mintos tra le varie classi di attività. Cliccando sul numero verrai indirizzato alla ricerca degli ETF e potrai analizzarli ulteriormente.

Classe di assetNumero di ETF per il piano di risparmioNumero di ETF promozionali per il piano di risparmio
Azioni
 668 668
Obbligazioni
 261 261
Materie prime
 9 9
Mercato monetario
 10 10
Concetti portafoglio
 4 4
Immobiliari
 11 11

Confronto tra i PAC in ETF di tutti i fornitori

Leggi il nostro confronto dei piani di risparmio in ETF. Scopri quali fornitori di piani di risparmio in ETF raccomandiamo.

Confronto tra piani di investimento in ETF

PAC con gli ETF di Mintos

La tabella fornisce una panoramica della distribuzione dell'offerta di ETF di Mintos tra diversi fornitori. Cliccando sul numero corrispondente, sarai reindirizzato alla ricerca di ETF, dove avrai la possibilità di approfondire ulteriormente l'analisi sugli ETF.

Provider ETFNumero di ETF per il piano di risparmioNumero di ETF in promozione per il piano di risparmio
iShares
 335 335
Amundi
 177 177
Xtrackers
 122 122
UBS
 58 58
State Street SPDR
 54 54
Vanguard
 46 46
Invesco
 37 37
HSBC
 23 23
JP Morgan
 22 22
LGIM
 19 19
Mostra Più dettagli

Cos'è un PAC con gli ETF?

Vuoi sapere come funziona un PAC con gli ETF? Puoi scoprire tutto sui piani di risparmio in ETF nella nostra area riservata.

Come funzionano i piani di risparmio dell'ETF

Informazioni su Mintos

Mintos es un proveedor con sede en Letonia, fundado en 2014 por Martins Sulte y Martins Valters como un marketplace de préstamos entre particulares. Desde 2023, también ofrece inversiones en ETF y bonos. Mintos se posiciona como una plataforma de inversión multiactivo que busca ofrecer a los usuarios la posibilidad de tomar decisiones de inversión individuales. Actualmente, Mintos cuenta con un equipo internacional formado por personas de más de 20 países y tiene oficinas en Riga y Berlín.

Come creare un piano di risparmio in ETF con Mintos

Ti mostriamo come impostare un piano di risparmio in ETF con Mintos.

1

Aprire un conto titoli: Per prima cosa devi aprire un conto deposito titoli con Mintos. Il processo di apertura richiede pochi minuti tramite smartphone o browser. Dopo la legittimazione di VideoIdent, puoi iniziare a investire.

2

Selezionare l'ETF: Scegli un ETF adatto al tuo piano di risparmio in ETF. Assicurati che l'ETF sia offerto come parte di un piano di risparmio in ETF di Mintos.

3

Creare un PAC: Accedi al tuo conto titoli su Mintos e seleziona l'ETF desiderato. Clicca sul pulsante "Imposta ora" per creare il piano di risparmio dell'ETF. Inserisci l'importo desiderato del tasso di risparmio e la data di esecuzione preferita. Hai anche la possibilità di scegliere se il tasso di risparmio deve aumentare annualmente tramite un adeguamento dinamico legato all'inflazione. Inoltre, puoi decidere se la rata di risparmio verrà addebitata sul tuo saldo attivo o sul tuo conto di compensazione.

4

Confermare il PAC: Ora devi solo confermare la configurazione del tuo piano di risparmio in ETF.

Crea subito un PAC con gli ETF di Mintos

Ti ha convinto l'offerta dei PAC con gli ETF di Mintos? Inizia subito a creare il tuo PAC.

Al piano di risparmio ETF di Mintos

Domande frequenti sui PAC con gli ETF di Mintos

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