Gli ETF sulla fotonica offrono agli investitori l'opportunità di investire in società attive nel campo della scienza e della tecnologia della luce. La fotonica si riferisce alla generazione, alla guida, alla manipolazione, all'amplificazione e al rilevamento della luce.

Questi ETF tematici possono contenere azioni di società attive in settori quali laser, fibre ottiche, telecamere o schermi. Altre aree di applicazione si trovano in medicina, dove la fotonica viene utilizzata per tecniche di imaging non invasive per la diagnosi precoce delle malattie.

Per gli investitori alla ricerca di opportunità di investimento innovative e in forte crescita, gli ETF sulla fotonica possono rappresentare un'opzione interessante.

In questa guida scoprirai come trovare l'ETF sulla fotonica più adatto alle tue esigenze di investimento, perché questo tipo di investimento può avere senso e quali vantaggi e svantaggi offre.